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低潮球迷不離不棄　洪總感動喊：明年10月擠爆澄清湖！

▲▼ 台鋼雄鷹遊河 。（圖／球團提供）

▲台鋼雄鷹舉辦「愛河遊船同樂會」 。（圖／球團提供）

記者王真魚／綜合報導

台鋼雄鷹今日舉辦「愛河遊船同樂會」，總教練洪一中感性談到，今年即使球隊表現不佳時，球迷仍留下來加油打氣，很感謝球迷支持，也和大家相約明年10月一起擠爆澄清湖。

洪一中總教練不只感謝球迷支持，他表示更重要是寬容，回憶今年球季，他說：「對球迷的感謝，更多是感動，當球隊表現不好的時候，我都覺得比賽到五局、六局觀眾可能走一大半了，但是當比賽結束走到球場外面去謝幕的時候，看到那麼多球迷還是留在那裡，替這些球員加油打氣，內心那份感動，我想不是只有我有感受，球員也感受的到。」

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台鋼雄鷹深耕高雄在地，從季前「路口計畫」到今日遊船謝票，董事長王炯棻表示，「季初透過掃街拜票，最後帶市民回到澄清湖，如今遊河後把球迷帶到歷史博物館，象徵球隊希望能與高雄歷史結合，共好共榮。」

遊船結束後，球隊在高雄市立歷史博物館舉辦感恩活動，包括公益競標、歌唱表演與舞蹈演出。王柏融等選手的簽名立牌共募得22,300元，全數捐給南高雄家扶中心。領隊劉東洋感謝球迷陪伴雄鷹走過元年，「台鋼雄鷹從零到有，一軍這一年多來走來真的很不容易，謝謝你們跟著台鋼雄鷹度過這一年酸甜苦辣，明年球季我們一定會展現更堅強戰力、更旺盛鬥志！」

隊長王柏融則說，「感謝你們這一年來支持與陪伴，無論在高峰時刻或在低潮日子，你們一直不斷給我們鼓勵，每一場比賽吶喊、每一則留言和鼓勵，對我們來說都是無比珍貴的力量。為了不辜負你們期望，未來我們會繼續努力、繼續奮鬥，將最好表現獻給所有支持台鋼雄鷹的你們！」

結束秋訓的洪一中也對未來充滿期待：「我感受到球員那股明年想要打好的拚勁，大家都非常努力付出、練習，我也期待明年有好成績，在這裡跟各位球迷相約，明年10月我們還有賽事，希望你們更支持這個球隊，讓10月我們擠爆澄清湖！」

▲▼ 台鋼雄鷹遊河 。（圖／球團提供）

▲台鋼雄鷹遊河 。（圖／球團提供）

▲▼ 台鋼雄鷹遊河 。（圖／球團提供）

▲台鋼雄鷹遊河，董事長王炯棻、隊長王柏融。（圖／球團提供）

關鍵字： 台鋼雄鷹高雄愛河球迷感恩活動中職

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