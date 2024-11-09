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前開季10連勝隊伍是勇士73勝　騎士主帥：數字有魔力

▲▼騎士新任總教練亞特金森。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼騎士新任總教練亞特金森。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

克里夫蘭騎士今天（9日）在主場以136比117大勝金州勇士，開季至今未嘗敗仗，目前以10連勝佳績排在聯盟第1。騎士去年例行賽48勝34敗，排名東區第4，季後賽闖到第2輪敗給波士頓塞爾提克，季後陣容並未有大變動，僅有總教練更換為亞特金森（Kenny Atkinson），作為騎士隊總教練的第1季，能有如此好的開局，亞特金森忍不住露出微笑道，「10勝0敗真的是不小的成就，這個數字有點魔力吧？」

騎士是繼2015年勇士後，另一支能在開季斬獲10連勝的隊伍，該年勇士開季驚奇打出10連勝，最終創下歷史最佳的例行賽73勝9敗戰績。

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在騎士隊創下隊史最佳開局10連勝的過程中，球隊的深度發揮了重要的作用。騎士隊有10名球員場均上場至少15分鐘，但沒有任何球員的上場時間超過30分鐘。

今天主控賈蘭德（Darius Garland）砍下27分，莫布里（Evan Mobley）貢獻23分，騎士成為NBA歷史上首支在開季前10場比賽中取得全勝，且每場至少得110分的球隊。

▲▼賈蘭德、莫布里。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼賈蘭德、莫布里。（圖／達志影像／美聯社）

亞特金森的高效進攻體系對克里夫蘭來說非常合適，騎士隊目前以場均124.5分排行聯盟第1，並且擁有.526的投籃命中率。在上一任總教練畢柯斯塔夫（J.B. Bickerstaff）帶領下，騎士隊上賽季場均得分為112.6分，投籃命中率為.479，在亞特金森的帶領下，球隊的前9名輪替球員並沒有變動，場均得分卻有11.9分的驚人成長。

騎士戰績能有肉眼可見的進步，大眾歸功給亞特金森，亞特金森此前在勇士隊擔任了三年的助理教練，與傳奇教練柯爾一起工作。柯爾見老同事亞特金森能有如此好表現，不吝給予讚美，「他獲得一個很棒的機會，就像10年前我得到勇士給的機會一樣，這對亞特金森來說是個完美的地方。」

科爾補充道，「騎士隊的連貫性本來就已經很強，而且他們去年就已經非常出色，亞特金森又為這支球隊增添了他的風格。顯然，他非常適合這裡。」

 
關鍵字： NBA騎士勇士亞特金森賈蘭德莫布里

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