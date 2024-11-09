感謝佛斯特貢獻！兄弟將補強教練團　王建民下周談約

▲王建民、劉志威 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台中報導

中信兄弟外籍投手教練佛斯特因個人規劃離隊，領隊劉志威直言，相當感謝他這些年來對球隊貢獻，接下來球團也會針對各部門進行補強。至於合約將到期的王建民，球隊預計下周談約。

佛斯特於2017年11月以客座投手教練身分加入中信兄弟，2019年升任一軍投手教練，協助球隊達成二連霸的輝煌戰績。在兄弟隊二連霸後，佛斯特歷經2次職務調動，先是擔任一軍訓練員，2024年則轉任二軍復建投手教練。

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這次離台是基於個人生涯規劃考量，將回到美職發展。劉志威表示，「很感謝他長期對球隊的幫助，就是一個階段、一個階段，他準備回美國，找到新工作，我們也給予祝福。」

劉志威進一步透露，有和總教練以及教練團討論，「大家都有初步共識，各部門會有補強，像是投手部門、復健和跑壘部門等，都可能再新增教練。」

至於王建民合約將於今年到期，劉志威說，「我們有約好了，這幾年下來，雙方合作都滿愉快的。下周會再針對細節進行討論。」

外傳王建民曾有意返美發展，主要考量家庭因素。對此，劉志威表示，「我認為他還是很想留在台灣，繼續為台灣棒球界貢獻。不管他最後做出什麼決定，我們都會尊重。但據我了解，他希望能持續為台灣棒球效力，不只是為兄弟隊，而是為整個台灣棒球環境，這才是他回台工作的主要目的。」

