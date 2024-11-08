王齊麟、邱相榤3局擊落中國組合　闖進南韓大師賽4強

▲「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（圖／Badminton Photo提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣「雙塔」組合王齊麟、邱相榤今(8)日出戰超級300系列南韓大師賽，碰上世界第43的中國組合曾維瀚、謝浩南，「麟榤配」首局以21比12先下一城，次局16比21讓出，所幸決勝第3局以21比19力壓對手，在鏖戰62分鐘後，搶下男雙4強門票。

巴黎奧運後才合拍的麟榤配，目前名列世界第76，本周征戰南韓大師賽，前2戰都直落2晉級，今日8強賽面對中國組合曾維瀚、謝浩南，雙方第1次在國際賽交手，王齊麟、邱相榤開局短暫落後，隨即回敬9比1猛攻，以21比12輕鬆拿下首局。

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中國組合第2局開局拉出5比1反擊，麟榤配迅速調整，反帶著11比10進入技術暫停，可惜下半局沒能維持領先優勢，以16比21讓出次局。比賽來到決勝第3局，雙方一路拉鋸到12平，王齊麟、邱相榤靠著一波7比2攻勢拉開分差，但對手韌性十足，局末又逼近比分，麟榤配以20比18取得2個賽末點，被化解了1個後，以21比19搶下4強門票。

麟榤配目前的最佳成績是超級500系列南韓公開賽與香港公開賽打進4強，這次是兩人首度挺進300等級賽事4強，他們11月將連打3站賽事，接下來還會參加日本大師賽和中國大師賽。