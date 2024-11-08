NBA開季最慘！七六人3巨頭輪流傷　場均27分馬克西得休好幾周

▲七六人後場超新星馬克西遭逢腿筋傷勢。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

七六人今夏狂砸5.5億美元(約176.3億台幣)組建陣容，3巨頭卻輪流掛傷號，頂尖搖擺人喬治(Paul George)歸隊僅2場，換開季場均能砍27.6分的後場超新星馬克西(Tyrese Maxey)遭逢右腿筋傷勢，預計得休養好幾周，將在1周後重新評估傷勢，費城目前以1勝6敗在東區墊底。

在兩位明星搭檔恩比德、喬治養傷期間，馬克西扛起費城頭號進攻手的重任，他本季場均上場39.7分鐘，每場比賽平均跑動3.1英里，這兩項數據都高居聯盟之冠，開季7戰他場均能得27.6分。

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這位24歲後場超新星昨(7)日出戰快艇一役傷退，他出賽32分鐘，13投5中僅拿下12分，球團今日確認馬克西遭逢的是腿筋傷勢，將在1周後重新評估傷情。消息來源告訴《ESPN》，馬克西預計得休養好幾周，對目前戰績1勝6敗在東區敬陪末座的七六人來說，無疑是巨大打擊。

費城最近剛迎接頂尖搖擺人喬治歸隊，他出賽2場，繳出場均16.5分、6籃板和3助攻。因為推擠記者而遭到禁賽3場的一哥恩比德(Joel Embiid)，則將在13日「解禁」復出，沒想到在他回歸前夕，換馬克西掛傷號，3巨頭合體時間又得往後推遲。

3人輪流受傷恐是七六人今夏組成3巨頭時始料未及的；根據統計，過去25年，只有3支球隊在開季只繳出1勝6敗或0勝7敗之下，最後還能闖進季後賽。