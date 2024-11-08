大都會備妥銀兩搶索托！下周正式會面

▲索托 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

根據《紐約郵報》消息，紐約大都會老闆柯恩（Steve Cohen）將在下周於南加州與索托（Juan Soto）及他的經紀人波拉斯（Scott Boras）會面。這將是索托與大都會之間的首次會談。

索托正在尋求可能成為大聯盟史上最高額的合約，但這並未讓科恩卻步。 科恩是全大聯盟最富有的球隊老闆，自四年前購買大都會以來，他一直慷慨出資。此外，大都會今冬將有超過9000萬美元的死薪出清，為球隊在2024年支出全聯盟最高薪資後騰出薪資空間。

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至少有包括大都會、洋基、洛杉磯道奇及多倫多藍鳥在內的七支球隊據稱已聯繫波拉斯詢問索托的情況。然而，目前普遍認為兩支紐約球隊是領先者。 索托與波拉斯預計在接下來的幾週內與其他球隊老闆會面。

根據外媒報導，尚不清楚其中是否包含與洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）的會談。洋基總管凱許曼（Brian Cashman）本週表示，雖然他已與波拉斯接觸並會繼續保持聯繫，但由於索托對於洋基隊已相當熟悉，史坦布瑞納的參與可能較其他老闆低。

「我們非常願意依他的需求來多次會面，」凱許曼表示。「但我認為波拉斯會先與胡安討論，了解他是否認為有必要像其他球隊一樣，花更多時間與我們面對面會談，畢竟他已認識我們。」