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終於取得首分　河村勇輝自勉：還有很長的路要走

▲▼灰熊河村永輝、湖人布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼灰熊河村永輝、湖人布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

曼菲斯灰熊台灣時間7日在主場以131比114擊敗洛杉磯湖人，灰熊人氣日籍控衛河村勇輝，在生涯第6場NBA比賽，終於取得了自己的美國職籃首分。賽後，河村勇輝表示，首分只是故事第一章，要繼續為了未來努力，「我的旅程才剛開始，還有很長的路要走。」

本場灰熊與湖人的對決，原本吸引了許多亞洲人的關注，因為湖人的日籍混血前鋒八村壘與河村勇輝有可能在場上對位，展開一場日本內戰，但可惜八村壘因為身體不適而缺席，日本內戰還需等待。

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河村在比賽的第4節剩1分56秒時登場，在「皇太子」布朗尼（Bronny James）對位下，河村切入導致布朗尼犯規，並冷靜地命中了2次罰球，成功拿到NBA首分。

在隊友的祝賀下，河村表示，「首先，能在灰熊主場得分，真的非常高興。」，河村展望未來道，「今天那短短的2分鐘時間裡，我有1次失誤，還有1次投籃不中，這些都是需要反省的地方。所以，我會好好集中精力改進這些方面，並在日常訓練中不斷成長。」

▲▼灰熊河村永輝、湖人布朗尼。（圖／路透）

▲▼灰熊河村永輝、湖人布朗尼。（圖／路透）

談到缺席的八村，河村說道，「通過這次親自進入NBA，我更加深刻感受到了壘哥（八村壘）職業生涯的偉大，真的是無法用言語形容的成就，站在NBA的球場上，我深刻體會到了這一點。」

 
關鍵字： NBA河村勇輝灰熊

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