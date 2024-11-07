快艇4巨頭只剩哈登　球迷舉版「喬治請回來」

▲▼七六人喬治、快艇哈登。圖／達志影像／美聯社

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

費城七六人今夏以2.12億美元（約68.8億台幣）從洛杉磯快艇挖角明星搖擺人喬治（Paul George），喬治在快艇生涯的最佳成績以帶隊至西區決賽畫下句點，遺憾未能替快艇奪冠。今天（7日）是喬治加盟七六人以來，首次回到快艇主場，有球迷舉著標語寫「喬治請回來」。

由於休賽季時喬治被七六人挖角，衛斯布魯克（Russell Westbrook）也跳船加盟金塊，快艇一哥雷納德（Kawhi Leonard）再度因右膝的傷勢未能出場，導致曾經的快艇4巨頭如今只剩下哈登（James Harden）獨木撐船，導致有球迷舉版希望喬治回歸。

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喬治在出場介紹時，受到了球迷的嘘聲，在比賽中，每當喬治持球，球迷們也會發出嘘聲。快艇總教練魯伊（Tyronn Lue）談到面對昔日子弟兵，他大方表示，「反正今晚先嘘他，之後再愛他。」

Paul George is getting booed by Clippers fans every time he touches the ball pic.twitter.com/8PK710OSH5 — Farbod Esnaashari (@Farbod_E) November 7, 2024

雖然整場給喬治的噓聲沒有停止過，但快艇球迷對喬治是恨中又帶有愛。比賽第一節，快艇播放了向喬治致敬的影片，這段影片在球場上方的巨大螢幕上播出，喬治對此舉手致意，並接受了球迷的掌聲。

Paul George's tribute video from the Clippers. He helped lead the team to its first Western Conference Finals ever, and deserved the applause he received pic.twitter.com/5NesgkmhDw — Farbod Esnaashari (@Farbod_E) November 7, 2024

七六人總教練納斯（Nick Nurse）在賽前談到喬治加盟帶來的幫助，「他提供我們在防守端的多樣性，他身高6呎9吋，且可以防守多個位置，提供我們身高優勢，也讓我們在進攻端更加穩定。」

前主帥魯伊也對喬治的防守讚不絕口，「他是一位特殊的天才，他見過一切，見過所有的防守。」

喬治是土生的洛杉磯人，他來自洛杉磯的帕姆代爾（Palmdale），喬治在快艇效力的5個賽季，曾經幫助快艇進入西區決賽，但近2年快艇都在季後賽的首輪被淘汰。