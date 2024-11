快艇4巨頭只剩哈登　球迷舉版「喬治請回來」

▲▼七六人喬治、快艇哈登。圖/達志影像/美聯社

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

費城七六人今夏以2.12億美元(約68.8億台幣)從洛杉磯快艇挖角明星搖擺人喬治(Paul George),喬治在快艇生涯的最佳成績以帶隊至西區決賽畫下句點,遺憾未能替快艇奪冠。今天(7日)是喬治加盟七六人以來,首次回到快艇主場,有球迷舉著標語寫「喬治請回來」。

由於休賽季時喬治被七六人挖角,衛斯布魯克(Russell Westbrook)也跳船加盟金塊,快艇一哥雷納德(Kawhi Leonard)再度因右膝的傷勢未能出場,導致曾經的快艇4巨頭如今只剩下哈登(James Harden)獨木撐船,導致有球迷舉版希望喬治回歸。

喬治在出場介紹時,受到了球迷的嘘聲,在比賽中,每當喬治持球,球迷們也會發出嘘聲。快艇總教練魯伊(Tyronn Lue)談到面對昔日子弟兵,他大方表示,「反正今晚先嘘他,之後再愛他。」

Paul George is getting booed by Clippers fans every time he touches the ball pic.twitter.com/8PK710OSH5

雖然整場給喬治的噓聲沒有停止過,但快艇球迷對喬治是恨中又帶有愛。比賽第一節,快艇播放了向喬治致敬的影片,這段影片在球場上方的巨大螢幕上播出,喬治對此舉手致意,並接受了球迷的掌聲。

Paul George's tribute video from the Clippers. He helped lead the team to its first Western Conference Finals ever, and deserved the applause he received pic.twitter.com/5NesgkmhDw