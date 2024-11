擊敗世界球后奪年終賽首勝　萊巴基那：很高興自己有所進步

▲哈薩克名將萊巴基那(Elena Rybakina)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

WTA年終紫組小組賽,哈薩克名將萊巴基那(Elena Rybakina)在拚戰1小時41分鐘後,成功以6比4、3比6、6比1三盤擊敗俄羅斯世界球后莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka),萊巴基那成功拿到年終賽首勝,雖然無緣晉級,但她賽後表示很高興自己有所進步,放眼未來。

Elena Rybakina has a phenomenal record against world No. 1’s over the last 2 seasons. 6 wins, 2 losses. That’s a win percentage of 75%. Just fearless. ???????? pic.twitter.com/cBZPkADxo5

這是萊巴基那生涯第十次對陣莎芭蓮卡,也是萊巴基那試圖在本次年終總決賽中,力求取得首勝的機會;首盤比賽萊巴基那在1比3落後下嘗試逆轉,最終她靠著穩定接發外加回溫的底線進攻,以6比4拿下。

次盤莎芭蓮卡展現球后實力並掌握關鍵破發,6比3扳回一城;然而在決勝盤中比賽卻呈現一面倒,萊巴基那在盤中輕鬆取得雙破發,最終就以6比1收下比賽,奪下年終賽首勝,這場勝利也為萊巴基那帶來200分WTA積分和35萬美元(約新台幣1130萬)的獎金。

「我覺得今天我發球表現很好,尤其是在第三盤,」萊巴基那賽後說道,「我很高興自己有所進步,移動也可能稍微好了一點,但我知道自己還沒有處於最佳狀態,如果有更多時間和比賽,情況可能會更好,不過考慮到所有情況,我對自己在這次比賽的表現整體上感到滿意。」

Elena Rybakina after beating Aryna Sabalenka at the WTA Finals in Riyadh



“It was a tough match. I’m really happy I managed to win. It’s nice to finish the year with at least one win against the world #1. She has all the chances to win also. Good luck to her. I’m just happy.… pic.twitter.com/aaXatAE3HH