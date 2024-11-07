擊敗世界球后奪年終賽首勝　萊巴基那：很高興自己有所進步

▲哈薩克名將萊巴基那（Elena Rybakina）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

WTA年終紫組小組賽，哈薩克名將萊巴基那（Elena Rybakina）在拚戰1小時41分鐘後，成功以6比4、3比6、6比1三盤擊敗俄羅斯世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），萊巴基那成功拿到年終賽首勝，雖然無緣晉級，但她賽後表示很高興自己有所進步，放眼未來。

Elena Rybakina has a phenomenal record against world No. 1’s over the last 2 seasons.



6 wins, 2 losses.



That’s a win percentage of 75%.



Just fearless. ???????? pic.twitter.com/cBZPkADxo5 [廣告]請繼續往下閱讀... November 6, 2024

這是萊巴基那生涯第十次對陣莎芭蓮卡，也是萊巴基那試圖在本次年終總決賽中，力求取得首勝的機會；首盤比賽萊巴基那在1比3落後下嘗試逆轉，最終她靠著穩定接發外加回溫的底線進攻，以6比4拿下。

次盤莎芭蓮卡展現球后實力並掌握關鍵破發，6比3扳回一城；然而在決勝盤中比賽卻呈現一面倒，萊巴基那在盤中輕鬆取得雙破發，最終就以6比1收下比賽，奪下年終賽首勝，這場勝利也為萊巴基那帶來200分WTA積分和35萬美元（約新台幣1130萬）的獎金。

ELENA RYBAKINA WON IT FOR THE GIRLS, I'M GOING TO CRY pic.twitter.com/rNefQEE43A — Lidia Rebel (@lidia_rebel) November 6, 2024

「我覺得今天我發球表現很好，尤其是在第三盤，」萊巴基那賽後說道，「我很高興自己有所進步，移動也可能稍微好了一點，但我知道自己還沒有處於最佳狀態，如果有更多時間和比賽，情況可能會更好，不過考慮到所有情況，我對自己在這次比賽的表現整體上感到滿意。」

Elena Rybakina after beating Aryna Sabalenka at the WTA Finals in Riyadh



“It was a tough match. I’m really happy I managed to win. It’s nice to finish the year with at least one win against the world #1. She has all the chances to win also. Good luck to her. I’m just happy.… pic.twitter.com/aaXatAE3HH — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 6, 2024

「坦白說，我需要學習如何在這種比賽中保持動力和鬥志，特別是當你知道自己已經進入半決賽，唯一的激勵因素是積分和金錢時，這真的很棘手，」輸家莎芭蓮卡賽後表示，「而且你看到對方是一位頂級選手，她處於沒有壓力的情況，只是全力進攻，每一擊都非常精準，說實話，第一盤我在情緒上有些不在狀態，實際上我真的沒有進入比賽，這是在半決賽之前我必須要解決的問題。」