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高承睿「場邊沒教練」...球迷怒了！　本人親揭原因：不是第一次

高承睿在WTT冠軍賽法蘭克福站首戰敗給日本新興松島輝空。（圖／達志／美聯社）

▲高承睿在WTT冠軍賽法蘭克福站首戰敗給日本新興松島輝空。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

台灣19歲桌球好手「柚子同學」高承睿今天（6日）在WTT冠軍賽法蘭克福站，首戰以1比3輸給世界排名40的17歲日本新星松島輝空，無緣挺進16強。有眼尖球迷發現，高承睿是自己出賽，場邊沒教練，除了為他感到不捨之餘，也要求桌協給交代。對此，高承睿事後親自解釋場邊沒有教練隨行的原因。

據了解，目前世界排名24的高承睿，首度在成人賽對決松島輝空，最後以1比3輸球。比賽結束後，有球迷在Threads發文，「可不可以請台灣桌協出來解釋一下，為什麼今天高承睿沒有教練？看到有些人解釋，小高是剛從上場賽事趕過來的，這不僅不能解釋為什麼沒有教練，反而只會讓人覺得更心疼。」

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話題引發討論，不少網友痛批「還有字體快剝落的衣服」、「看到他沒有教練，自己又要冷靜下來的畫面，很心疼」、「我很想請台灣的桌球協會能不能長進一點？對岸的乒乓球隊，會強不是沒有原因的。我希望高承睿也能夠去受訓」、「一開始我還覺得應該不會沒有只是鏡頭沒有拍到，後來雙方各自回場邊才發現是真的沒有」。

對此，高承睿賽後受訪時表示，由於從小帶他的教練朱硯匯持大陸護照，辦理歐洲簽證比較麻煩，所以上一站法國蒙佩利爾冠軍賽時就未能隨行，不過當時國訓剛好有派國家隊教練吳文嘉，便請對方臨時客串場邊指導。至於這次單槍匹馬上陣，他坦言沒有教練在場確實多少有些影響，但這也不是自己第一次獨自比賽。

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關鍵字： 高承睿教練WTT冠軍賽桌球柚子同學

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