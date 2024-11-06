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古林特別發文謝謝最佳搭擋　陳重羽感動：第一次遇到...

▲統一獅陳重羽全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

▲統一獅陳重羽。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

中職本季年度MVP古林睿煬特地在個人IG發文，感謝這幾年的最佳拍檔陳重羽。他在文中強調：「這兩三年來他與我最密切交流，不管好與壞，他都陪著我一起」，並讚揚「投手三大獎你攻不可沒」。

對於這番暖心謝意，陳重羽坦言相當感動：「這是我第一次遇到，畢竟也跟許多投手搭配過。」他表示，這兩三年與古林密集合作，一路上遇到的挑戰與困境，「好與壞，只有我們兩個知道，也不會特別和外人敘述。」

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即將前往日本發展的古林睿煬，在冠軍賽時因身體不適無法登板。陳重羽透露當時就已知道這可能是最後合作機會，「很可惜，因為他不舒服，這件事大家都沒有預料到，不然我真的很希望努力幫他，延續下一次登板機會。」

見證古林從「體弱多病」到成為本土王牌的蛻變，陳重羽表示：「他每年都一直在突破，外觀就看得出來，球路、心態以及場上情緒與策略都一直突破。」

談到私下相處，陳重羽笑說兩人其實「屁話比較多」，非比賽日也常常交流，「畢竟要一起應付這麼多比賽，默契與溝通很重要。」

在古林獲獎當天，陳重羽特意選在隔天才送上祝福，「我知道他很忙，也不喜歡錦上添花的感覺，所以選擇隔天傳訊息給他，跟他說，我知道你收到很多祝福，但我真心希望你更好，謝謝他，這一路我們都一起成長。」

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