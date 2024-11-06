江坤宇練三壘「純屬好玩」　 陳江和：確有此想法

▲江坤宇。（圖／記者李毓康攝）



記者王真魚／台北報導

12強中華隊游擊手江坤宇今天在練習時移防三壘，不過他本人表示，單純是練習而已，並未收到教練指示。不過內野守備教練陳江和表示，確實有讓江坤宇鎮守三壘的想法。

12強賽中華隊三壘手目前以張政禹、潘傑楷為主要輪值人選。教練陳江和今日表示，接下來幾天的集訓將加強選手面對快速彈跳球的防守訓練，目標是讓球員盡快找回比賽手感，適應大賽節奏。

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陳江和也透露，由於12強賽屬於短期賽事，三壘手位置仍有變數。他已與總教練曾豪駒商討過，不排除由江坤宇擔任這個位置，「他過去有守過三壘的經驗。」

不過江坤宇尚未正式加入三壘練習，也沒有收到教練指示。他表示，今天會守三壘純粹是適應一下紅土間的守備，「只是新鮮好玩啦！」

江坤宇透露，高一、高二時確實是三壘為主，進職棒後在二軍也有守過三壘，如果教練真的需要他，應該是沒問題，「算是滿熟悉的。」

今天特別到三壘練習，江坤宇也說，主要是想適應一下場地，「因為前面剛好是紅土，想說接接看，習慣一下彈跳。」

除了三壘，江坤宇指出，其實例行賽期間，賽前練習也會客串二壘、三壘，「都會去接，算是有新鮮感，也會去外野啊！」捕手是唯一沒嘗試過的位置，他笑稱，「因為現在球都太快了，還沒有心理準備。」

