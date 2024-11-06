蔡其昌預測韓國對中華隊先發：一定是郭彬！　

▲蔡其昌 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

中華隊備戰12強賽如火如荼進行中，中職會長蔡其昌今（6）日特地抽空前往大巨蛋關心球隊練習，更全程參與情蒐會議。他笑說，今天立法院會議僅花3分鐘就結束，「感謝國民黨讓我有機會來，昨天情蒐是開到一半才加入，我今天是全程！」

身為資深棒球迷的蔡其昌，對韓國隊資訊掌握相當精準。談到首戰對南韓，他直接預測對方先發投手人選：「一定是郭彬！」他分析，韓國隊考量到第5戰的調度空間，「他們現在最強就是郭彬，因為他們也有第5戰，所以一定是這個邏輯，最強的那個先上。」

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對於韓國隊缺少元兌仁、文東珠等重要戰力，蔡其昌也展現對韓職的了解，透露文東珠今年表現較不理想。被問到為何如此熟悉韓國選手，他笑稱，「啊我就是球迷啊！」

談到中華隊陣容，蔡其昌特別提到張政禹的入選爭議。他認為張政禹技術水準無庸置疑，「前幾天我也跟他說，被他受訪談話內容感動到，他說他不是來玩的，代表他對工作的態度，很肯定他，也希望他加油！」

最後，蔡其昌對在主場作戰的中華隊充滿信心，「選手擁有強心臟很重要，我想韓國隊在這種狀態，難免也會怕。」他相信在大巨蛋4萬名觀眾的加持下，中華隊將擁有一定的主場優勢。