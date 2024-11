C羅生涯第908顆進球達陣　艾納斯亞冠5比1擊敗衛冕冠軍艾恩

▲C羅(Cristiano Ronaldo)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

沙地聯排名第3的艾納斯今天(6日)凌晨在亞冠賽事中主場迎戰衛冕冠軍艾恩,本戰艾納斯火力四射單場狂進5球,陣中葡萄牙傳奇名將C羅(Cristiano Ronaldo)在第31分鐘也有進球表現,生涯908顆進球達標;終場艾納斯就以5比1收下勝利,排名B組第3。

艾納斯目前在亞冠四場比賽中累積積分10分(三勝一平),落後同聯盟競爭對手阿爾希拉爾和阿爾阿赫利兩分,後者皆為四戰全勝;開賽第5分鐘,塔利斯卡(Talisca)在禁區邊緣以低射進球幫助艾納斯首開紀錄取得1比0領先,緊接著第31分鐘C羅近距離補射得分,這是他本季亞冠聯賽的第二記進球,艾納斯將領先優勢擴大至2比0。

第37分鐘,艾納斯前鋒安熱洛(Ângelo)的低平傳中球被艾恩的卡多索(Fábio Cardoso)誤打誤撞踢進自家球門,艾納斯靠著這顆烏龍球取得3球領先;在比賽重新開始10分鐘後,客隊艾恩成功扳回一球,朴容佑的射門擊中立柱反彈,打在撲救中的艾納斯門將本托(Bento)背上彈進球門。

比賽第81分鐘以及傷停補時第4分鐘,艾納斯靠著韋斯利(Wesley Gassova)和塔利斯卡梅開二度的表現再進2球,最後就以5比1在主場取得大勝。

