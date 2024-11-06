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C羅生涯第908顆進球達陣　艾納斯亞冠5比1擊敗衛冕冠軍艾恩

▲C羅（Cristiano Ronaldo）。（圖／路透）

▲C羅（Cristiano Ronaldo）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

沙地聯排名第3的艾納斯今天（6日）凌晨在亞冠賽事中主場迎戰衛冕冠軍艾恩，本戰艾納斯火力四射單場狂進5球，陣中葡萄牙傳奇名將C羅（Cristiano Ronaldo）在第31分鐘也有進球表現，生涯908顆進球達標；終場艾納斯就以5比1收下勝利，排名B組第3。

艾納斯目前在亞冠四場比賽中累積積分10分（三勝一平），落後同聯盟競爭對手阿爾希拉爾和阿爾阿赫利兩分，後者皆為四戰全勝；開賽第5分鐘，塔利斯卡（Talisca）在禁區邊緣以低射進球幫助艾納斯首開紀錄取得1比0領先，緊接著第31分鐘C羅近距離補射得分，這是他本季亞冠聯賽的第二記進球，艾納斯將領先優勢擴大至2比0。

第37分鐘，艾納斯前鋒安熱洛（Ângelo）的低平傳中球被艾恩的卡多索（Fábio Cardoso）誤打誤撞踢進自家球門，艾納斯靠著這顆烏龍球取得3球領先；在比賽重新開始10分鐘後，客隊艾恩成功扳回一球，朴容佑的射門擊中立柱反彈，打在撲救中的艾納斯門將本托（Bento）背上彈進球門。

比賽第81分鐘以及傷停補時第4分鐘，艾納斯靠著韋斯利（Wesley Gassova）和塔利斯卡梅開二度的表現再進2球，最後就以5比1在主場取得大勝。

在亞冠的賽制中，東西亞各組前八名球隊將晉級淘汰賽階段，在東亞區，日甲神戶勝利船2比0戰勝韓國光州FC，躍居小組榜首；馬來西亞超級聯賽的柔佛DT3比0擊敗曾兩次奪冠的韓國蔚山現代，升至小組第三。

3天前剛奪得中超聯賽冠軍的上海海港，在日本川崎前鋒的主場以1比3慘敗；澳洲唯一代表中岸水手則是在主場以2比2戰平上海申花，拿下首個積分。

關鍵字： 亞足聯冠軍聯賽足球C羅

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