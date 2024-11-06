兩盤戰勝皮古拉　卡雷茨科娃奪年終賽首勝力保晉級希望

▲卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

WTA年終賽第四天，捷克名將卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）以兩個6比3，「直落二」擊敗美國好手皮古拉（Jessica Pegula）拿到首勝，除了力保晉級年終賽下一輪的希望之外，卡雷茨科娃還成為22年來，WTA年終總決賽中勝場排名最低的選手（17勝14敗），寫下罕見紀錄。

Barbora Krejcikova brings an end to Jessica Pegula's Riyadh campaign at the WTA Finals with a straight-set victory in the second match of the Orange Group.#WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/FgZpyPKQU7 [廣告]請繼續往下閱讀... November 5, 2024

比賽開始前6局雙方都各自保發，隨後卡雷茨科娃開始發力，在盤中兩次破發6比3拿下首盤；次盤卡雷茨科娃越戰越勇，早早取得領先優勢，當皮古拉力爭回破時，卡雷茨科娃反倒利用強勁發球外加穩定接發再度破發保持領先。

隨著比賽邁向一小時，卡雷茨科娃發球得分，以Love game完成保發，皮古拉回保後，在卡雷茨科娃的發球勝賽局取得30比0的領先，但卡雷茨科娃連拿兩分挽回劣勢，隨後通過一記扣殺贏得首個賽末點；儘管皮古拉挽救了這個賽點，但無奈卡雷茨科娃還是更勝一籌，最終成功保發，以直落兩盤的強勢表現贏得比賽。

Nice one Barbie

Good win for Barbora Krejcikova against Jessica Pegula. Pegula is out of the Finals. She never really was in form this tournament.#WTAFinals #WTAFinalsRiyadh

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「我真的非常享受今天的比賽，對自己的表現也非常滿意，」卡雷茨科娃賽後在場上表示，「我在每一球上都奮戰，知道自己必須打出最佳水準，所以我盡力打好，穩定地把更多的球送到對方場地。」

「我真的很驕傲，今年我有些高光時刻，尤其是贏得溫布頓冠軍，那種感覺難以形容，現在能夠在這裡參加八強比賽是一種莫大的榮幸，能夠贏下一場比賽並仍在賽事中真的非常棒，」卡雷茨科娃最後說道。