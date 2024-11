兩盤戰勝皮古拉　卡雷茨科娃奪年終賽首勝力保晉級希望

▲卡雷茨科娃(Barbora Krejcikova)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

WTA年終賽第四天,捷克名將卡雷茨科娃(Barbora Krejcikova)以兩個6比3,「直落二」擊敗美國好手皮古拉(Jessica Pegula)拿到首勝,除了力保晉級年終賽下一輪的希望之外,卡雷茨科娃還成為22年來,WTA年終總決賽中勝場排名最低的選手(17勝14敗),寫下罕見紀錄。

Barbora Krejcikova brings an end to Jessica Pegula's Riyadh campaign at the WTA Finals with a straight-set victory in the second match of the Orange Group. #WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/FgZpyPKQU7

比賽開始前6局雙方都各自保發,隨後卡雷茨科娃開始發力,在盤中兩次破發6比3拿下首盤;次盤卡雷茨科娃越戰越勇,早早取得領先優勢,當皮古拉力爭回破時,卡雷茨科娃反倒利用強勁發球外加穩定接發再度破發保持領先。

隨著比賽邁向一小時,卡雷茨科娃發球得分,以Love game完成保發,皮古拉回保後,在卡雷茨科娃的發球勝賽局取得30比0的領先,但卡雷茨科娃連拿兩分挽回劣勢,隨後通過一記扣殺贏得首個賽末點;儘管皮古拉挽救了這個賽點,但無奈卡雷茨科娃還是更勝一籌,最終成功保發,以直落兩盤的強勢表現贏得比賽。

Nice one Barbie

Good win for Barbora Krejcikova against Jessica Pegula. Pegula is out of the Finals. She never really was in form this tournament.#WTAFinals #WTAFinalsRiyadh

pic.twitter.com/riCLafBrZh