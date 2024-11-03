西區最可能被交易的6人　勇士核心讚庫明加成熟：不應滿足於替補

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記者游郁香／綜合報導

NBA新賽季僅開打2周，《The Athletic》就列出在交易市場上值得關注的名字，包括勇士潛力大物庫明加(Jonathan Kuminga)、湖人「鄉村Kobe」里夫斯(Austin Reaves)等6名西區球員，其中庫明加最近3場都改從板凳出發，今(3)日對火箭有關鍵演出，前輩格林(Draymond Green)大讚他比上季成熟很多。

▲勇士庫明加。（圖／路透）

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《The Athletic》點名未在期限內延長新秀合約的庫明加、湖人後場主力里夫斯、火箭榜眼格林(Jalen Green)、爵士長人凱斯勒(Walker Kessler)、國王前鋒莫瑞(Keegan Murray)和溜馬替補馬圖林(Bennedict Mathurin)，是接下來交易市場值得關注的6位西區球員。

《The Athletic》的勇士記者史雷特(Anthony Slater)日前曾披露，灣區今夏試圖同時網羅頂尖搖擺人喬治(Paul George)與「芬蘭司機」馬卡南(Lauri Markkanen)，如果計劃成功，原本庫明加應該會改穿爵士球衣，但最終補強碰壁，雙方在續約談判上也沒有共識。

▲勇士庫明加（左）、爵士馬卡南。（圖／路透）

《The Athletic》指出，庫明加對自己角色的不滿在上季就已廣為人知，他被降為替補的這3戰，勇士收下3連勝，這位22歲前場大物這3場上場時間都在26分鐘以上，發揮也比開季前3戰出色，「但這也提醒我們，庫明加可能在其他地方會更好。」

競爭對手的高層普遍認為，勇士比以往任何時刻都更願意將庫明加納入「重大交易」，不過他們的交易的目標可能是超級巨星等級，例如熱火一哥巴特勒(Jimmy Butler)。

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庫明加過去3戰從板凳出發，場均能得18.7分，投籃命中率來到51.4%，今日作客火箭一役，當勇士花光31分領先被逼入延長賽，主帥柯爾(Steve Kerr)讓庫明加在延長賽中取代攻下27分的希爾德(Buddy Hield)上陣，希望以防守為主的陣容來阻止對手，最終庫明加在OT包辦全隊8分中的6分並抓下2籃板，率隊以127比121驚險保住勝果。

▲勇士格林。（圖／路透）

勇士核心悍將格林賽後熱情擁抱庫明加，他直言，「我不希望他喜歡當替補。他相信自己是超級明星，我相信他可以成為一位超級明星。所以，只要你相信自己，就不應該滿足於替補上場。但你的回應方式很重要，你可以選擇消沉，或你可以做一些能幫助球隊贏球並變得偉大的事情，而這正是他在做的。」

格林大讚庫明加比上季成熟很多，「我們不僅應該談論他的表現，更該談論他的成熟，因為上季他不會處理得這麼好。又一年過去了，他成長並成熟了，他以從容的態度面對這一切，打出本季最好的3場比賽。這要歸功於他的成熟以及他處理事情的方式，還有他的表現。我認為成熟同樣重要，甚至可能更重要。」

▲勇士庫明加。（圖／路透）