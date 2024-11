柯瑞搞笑重現隊友「慢動作」歐洲步　賽前訓練狀態好有望回歸

記者游郁香/綜合報導

勇士天王柯瑞(Stephen Curry)因左腓骨肌拉傷,連續3場都高掛免戰牌,不過他復原狀況良好,獲准參加今(3)日的賽前訓練,無論是練投或切入,看起來動作都十分流暢,應該離復出不遠了。「咖哩」雖無法上陣,但他在場邊認真觀戰,還搞笑模仿新隊友安德森(Kyle Anderson)的「慢動作」歐洲步。

Steph putting in the work as he aims to return from his ankle injury pic.twitter.com/v5j3Y3Qfzn