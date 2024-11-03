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柯瑞搞笑重現隊友「慢動作」歐洲步　賽前訓練狀態好有望回歸

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞(Stephen Curry)因左腓骨肌拉傷，連續3場都高掛免戰牌，不過他復原狀況良好，獲准參加今(3)日的賽前訓練，無論是練投或切入，看起來動作都十分流暢，應該離復出不遠了。「咖哩」雖無法上陣，但他在場邊認真觀戰，還搞笑模仿新隊友安德森(Kyle Anderson)的「慢動作」歐洲步。

柯瑞日前在主場開幕戰2度扭到左腳踝，導致左腓骨肌拉傷，已經連續缺席3場比賽。勇士今日作客火箭，「咖哩」獲准參加賽前訓練，從灣區媒體釋出的影片看來，這位2屆年度MVP的恢復狀況相當不錯，無論在外線投籃或切入上籃，動作都很流暢，他預計周一再次評估傷勢。

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勇士此戰差點搞砸31分領先，靠著改從板凳出發的前場大物庫明加(Jonathan Kuminga)延長賽獨攬6分，資深後場新援安德森最後2分28秒的「慢動作」歐洲步上籃鎖定勝局，終場以127比121驚險收下本季第5勝。

▲▼勇士柯瑞、安德森。（圖／路透）

▲勇士一哥柯瑞在場邊觀戰超嗨。（圖／路透）

值得一提的是，柯瑞在場邊看到安德森使出歐洲步搶分，他興奮地從板凳上跳起來歡呼，以誇張又滑稽的姿勢模仿安德森的上籃，讓球迷笑翻。有人打趣表示，「這老兄(安德森)花了24秒完成這個動作。」還有人直呼，「場邊的Steph是亮點！」

勇士這一戰少了柯瑞與主要輪替球員梅爾頓(De’Anthony Melton)，僅剩的核心悍將格林(Draymond Green)還有後場新星波傑姆斯基(Brandin Podziemski)接連在第4節及延長賽前段6犯畢業，安德森在關鍵時刻挺身而出，他今日替補上場23分鐘，10投4中拿下9分、2籃板、2助攻，外帶抄截、火鍋各1。

勇士在柯瑞缺陣之下，仍將戰績提升到5勝1敗，與太陽並列西區第2，團隊氣氛相當好。

▲▼勇士柯瑞、安德森。（圖／路透）

▲勇士安德森（右）。（圖／路透）

關鍵字： NBA勇士柯瑞安德森

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