0.1秒絕殺助騎士開季狂掃7連勝　米歇爾：這是團隊的勝利

▲米歇爾(Donovan Mitchell)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

開季保持不敗金身的克里夫蘭騎士在今天(3日)客場交手密爾瓦基公鹿的賽事中,克服首節16分落後的巨大劣勢,在比賽最後靠著「蜘蛛人」米歇爾(Donovan Mitchell)0.1秒高難度致勝跳投下,以114比113贏得逆轉勝,米歇爾直呼,「這是團隊巨大的勝利!」

SATURDAY'S FINAL SCORES Donovan Mitchells hits the game-winner with 0.3 seconds remaining and the @cavs start the year 7-0! Jarrett Allen: 15 PTS, 12 REB Evan Mobley: 14 PTS, 7 REB, 5 AST Damian Lillard: 41 PTS, 9 AST, 10 3PM Giannis Antetokounmpo: 34 PTS, 16 REB, 9 AST pic.twitter.com/Q9AgC71eam

在比賽最後9.1秒,公鹿二當家里拉德(Damian Lillard)投進一記關鍵跳投,幫助球隊113比112超前比分,眼看公鹿將拿下本賽季的第2勝,沒想到騎士米歇爾卻在比賽最後一秒投進致勝投籃,公鹿主場瞬間陷入一片死寂;暫停後里拉德孤注一擲出手彈框而出,比賽結束,騎士勇奪開季7連勝。

「這不是那個投籃的功勞,而是奧科羅(Isaac Okoro)關鍵籃板的功勞,」全場攻下30分的米歇爾賽後說道,「這才是最重要的,我完成了我的工作,奧科羅完成了他的工作,我們都盡力而為,這是一場重要的團隊勝利,他們打得非常出色,作為一個團隊,我們的信心從未動搖過。」

Donovan Mitchell after drilling game-winner:



“It’s not about the shot, it’s about @isaacokoro303’s rebound. We don’t get that possession without him, diving on the floor, calling timeout. That’s what it’s all about.”



“Our confidence never wavered as a group.” pic.twitter.com/P9bVoZMxeP