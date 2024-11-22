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K湯選錯了？獨行俠開季掙扎又折損一哥　唐西奇爆手腕傷勢

▲▼獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

獨行俠今夏喜迎4冠神射湯普森(Klay Thompson)入隊，但K湯開季命中率不到4成，場均得分跌到菜鳥季後的新低14分，頭牌唐西奇(Luka Doncic)今(22)日又傳出手腕扭傷，將在1周後重新評估傷勢，他將缺席明(23)日開始的客場3連戰。

手握4冠的灣區傳奇湯普森，仍然渴望繼續添冠，他自信能成為獨行俠爭冠的「最後一塊拼圖」，達拉斯上季打進睽違13年的總冠軍賽，但僅拿下1勝不敵塞爾提克。不過目前的「劇本」似乎未如K湯所預期，獨行俠開季表現起伏，近期好不容易拉出3連勝，8勝7敗、勝率突破5成，頭牌唐西奇卻爆出傷情。

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▲▼獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

在獨行俠20日擊敗鵜鶘後，唐西奇受訪時手腕就纏著繃帶，他當時向媒體透露，「老實說，我不知道。我在第1節開始感覺到它，但後來情況變得更糟，但沒什麼嚴重的。」

事實證明，情況比唐西奇所想的嚴重，獨行俠今日宣布他將在1周後重新評估傷勢，這意味著他將缺席明日開始的客場3連戰，明日與金塊的比賽是一場關鍵的NBA盃賽事。

▲▼獨行俠湯普森、唐西奇、厄文。（圖／路透）

▲獨行俠湯普森。（圖／路透）

唐西奇本季場均能得28.1分、7.6籃板和7.6助攻，當他在場上時，獨行俠每百回合淨勝對手7.9分，但他的效率卻下滑，三分球命中率跌到32.4%，真實命中率55%，略低於聯盟平均水準。

傷病是導致獨行俠開季慢熱的原因之一，另一位招牌球星厄文(Kyrie Irving)先前也曾扭傷右肩，新加入的湯普森則還未找回全明星身手，在唐西奇掛傷號的期間，厄文預計得肩負起更多串聯團隊攻勢的重任。

▲▼獨行俠湯普森、唐西奇、厄文。（圖／路透）

▲獨行俠厄文。（圖／路透）

關鍵字： NBA獨行俠唐西奇厄文湯普森

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