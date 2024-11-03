爆冷不敵伯恩茅斯　曼城英超連32場不敗紀錄終結

▲哈蘭德（Erling Haaland）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

英超第10輪迎來焦點賽事，由「藍月亮」曼城客場交手「櫻桃勁旅」伯恩茅斯，伯恩茅斯靠著塞梅諾（Antoine Semenyo）與埃瓦尼爾森（Evanilson）都有進球的好表現下，以2比1擊敗衛冕軍曼城，終結藍月亮英超連續32場的不敗神話。

Our record against Man City now:



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伯恩茅斯在上半場展現強勁攻勢，克爾克茲（Milos Kerkez）在第9分鐘持球後，將球從左路帶到底線傳出低平球，塞梅諾轉身射門讓曼城門將艾德森（Éderson）毫無防守機會，伯恩茅斯1比0取得領先。

下半場第64分鐘，埃瓦尼爾森接到克爾克茲的傳中球後順利進球，伯恩茅斯將領先優勢擴大至2比0；本戰曼城受到多位主力球員受傷的困擾，但還是在第82分鐘追回一球，由瓦迪奧爾（Josko Gvardiol）接獲隊友京多安（Ilkay Gündogan）的傳中球，利用頭槌的方式順利進球，曼城追至1比2。

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曼城進球後在比賽末期不斷發動攻勢，伯恩茅斯門將特拉弗斯（Mark Travers）在補時階段撲出哈蘭德（Erling Haaland）近距離的危險頭槌，幫助伯恩茅斯穩住勝局，在主場擊敗曼城。

「我們知道自己無法匹配他們的強度，」曼城主帥瓜迪奧拉（Pep Guardiola）賽後表示，「我們討論過這點，這是一場開放的比賽，我們在最後有機會，但我祝賀伯恩茅斯獲勝。」

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由於同天兵工廠0比1不敵紐卡索聯、利物浦2比1戰勝布萊頓，現在英超榜首之戰更為激烈；目前利物浦25分排名第一，曼城23分位居第二，兵工廠則掉到第四（諾丁漢森林第三）。