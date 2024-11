爆冷不敵伯恩茅斯　曼城英超連32場不敗紀錄終結

▲哈蘭德(Erling Haaland)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

英超第10輪迎來焦點賽事,由「藍月亮」曼城客場交手「櫻桃勁旅」伯恩茅斯,伯恩茅斯靠著塞梅諾(Antoine Semenyo)與埃瓦尼爾森(Evanilson)都有進球的好表現下,以2比1擊敗衛冕軍曼城,終結藍月亮英超連續32場的不敗神話。

Our record against Man City now:



LLLLLLLLLLLLLLW



All part of The Masterplan pic.twitter.com/8vOfVrDCDZ [廣告]請繼續往下閱讀... November 2, 2024

伯恩茅斯在上半場展現強勁攻勢,克爾克茲(Milos Kerkez)在第9分鐘持球後,將球從左路帶到底線傳出低平球,塞梅諾轉身射門讓曼城門將艾德森(Éderson)毫無防守機會,伯恩茅斯1比0取得領先。

下半場第64分鐘,埃瓦尼爾森接到克爾克茲的傳中球後順利進球,伯恩茅斯將領先優勢擴大至2比0;本戰曼城受到多位主力球員受傷的困擾,但還是在第82分鐘追回一球,由瓦迪奧爾(Josko Gvardiol)接獲隊友京多安(Ilkay Gündogan)的傳中球,利用頭槌的方式順利進球,曼城追至1比2。

Highlights from our defeat to Bournemouth in the @premierleague pic.twitter.com/XQp1J9iXcP — Manchester City (@ManCity) November 2, 2024

曼城進球後在比賽末期不斷發動攻勢,伯恩茅斯門將特拉弗斯(Mark Travers)在補時階段撲出哈蘭德(Erling Haaland)近距離的危險頭槌,幫助伯恩茅斯穩住勝局,在主場擊敗曼城。

「我們知道自己無法匹配他們的強度,」曼城主帥瓜迪奧拉(Pep Guardiola)賽後表示,「我們討論過這點,這是一場開放的比賽,我們在最後有機會,但我祝賀伯恩茅斯獲勝。」

Two defeats in one week for Man City! pic.twitter.com/EdukA0Hgcl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 2, 2024

由於同天兵工廠0比1不敵紐卡索聯、利物浦2比1戰勝布萊頓,現在英超榜首之戰更為激烈;目前利物浦25分排名第一,曼城23分位居第二,兵工廠則掉到第四(諾丁漢森林第三)。