黑豹旗／平鎮四強賽11比1扣倒麥寮　距離二連霸差一步

▲黑豹旗平鎮高中。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

中信盃黑豹旗3日進行四強賽，平鎮高中對戰麥寮高中，巫宏威主投5局失1分奪勝投，率隊以11比1撂倒對手，挺進冠軍賽，距離二連霸、隊史第8冠差一步。

1局下幸世賢敲安打並盜壘成功，王興楷適時安打先馳得點，2局下邱文佑保送後短打、盜壘攻佔三壘，周柏恩、幸世賢保送攻佔滿壘，黃天賜掃安打添加1分，王興楷觸身保送，江庭毅安打追加2分，拉開至5比0。

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平鎮3局下再發威，高宥軒三壘安打進帳2打點，幸世賢敲飛球帶1打點，黃天賜、王興楷保送後，江庭毅掃安打追加2分，拉開至10比0。黃天賜5局下掃三壘安打。

高一左投巫宏威前4局表現完美，演出12上12下，奪7K，未被敲任何安打，5局上遇到亂流挨3安打失1分。平鎮全場9安打火力支援，王興楷、黃天賜2安打各貢獻2打點，隊長江庭毅貢獻3打點。

談到巫宏威的表現，總教練吳柏宏表示：「能在高中大賽的四強賽派他上場，便是因為相信他有壓制力，對他往後會有幫助。」

此戰黃天賜、王興楷及江庭毅有效串連攻勢，且積極運用盜壘，吳柏宏透露：「賽前提醒球員要擾亂對方投手節奏，黑豹旗賽期長且對手實力落差大，因此打擊之前發威較不好。不過近期調整也在這兩天發揮成效，王興楷在擊球感覺不錯，江庭毅也有發揮，兩位高三的扛住中心打線，會讓我們較容易贏球。」

挺進冠軍戰後，平鎮將對穀保家商與壽山高中的勝方。吳柏宏認為，無論對手是誰，之前雖有一些盃賽都會加入低年級，不過黑豹旗是第一次組成最佳陣容，是今年的開始，誰贏還不知道。