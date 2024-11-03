直落2擊敗前冠軍魯內　茲韋列夫晉級巴黎大師賽最終決戰

▲德國名將茲韋列夫。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

巴黎大師賽今天（3日）凌晨迎來4強焦點戰，由德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev）交手丹麥名將魯內（Holger Rune）；最終茲韋列夫在球技方面更勝一籌，以6比3、7比6（4）直落二擊退魯內，晉級巴黎大師賽最終決賽。

Alexander Zverev secures his spot in the FINAL of the #RolexParisMasters after defeating Holger Rune in straight sets 6-3 7(7)-6(4) pic.twitter.com/yNkF5sxae4 [廣告]請繼續往下閱讀... November 2, 2024

首盤比賽魯內在自己的首個發球局中表現掙扎，儘管最後還是成功守住，但在第四局關鍵時刻中，魯內雙手反拍出界，還是被茲韋列夫取得破發，茲韋列夫4比1領先，以6比3拿下。

次盤茲韋列夫在4比4平手時再次完成破發，但他在發球勝賽局（Serving for the match）中卻遭魯內頑強反擊反破得手，雙方戰至5比5。

第二盤第11局雙方拉鋸許久，都錯失不少機會，經過六次平分後，魯內最終以網前反拍截擊拿下這一局，6比5反超；隨後茲韋列夫在接下來的發球局和搶七中，將正拍優勢發揮得淋漓盡致，最後就以7比4拿下搶七再下一城，也終結了魯內進入都靈年終總決賽的最後希望。

Sublime, Sascha



The moment @AlexZverev defeated Holger Rune to reach his 12th Masters final and second at #RolexParisMasters pic.twitter.com/rUOlDsUuPg — Tennis TV (@TennisTV) November 2, 2024

「我覺得自己給自己增添了點難度，但他是一位冠軍，這可能是他最喜歡的比賽和球場，」茲韋列夫賽後受訪時說道，「我很高興能第二次打入這裡的決賽，我非常期待。」