直落2擊敗前冠軍魯內　茲韋列夫晉級巴黎大師賽最終決戰

▲德國名將茲韋列夫。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

巴黎大師賽今天(3日)凌晨迎來4強焦點戰,由德國名將茲韋列夫(Alexander Zverev)交手丹麥名將魯內(Holger Rune);最終茲韋列夫在球技方面更勝一籌,以6比3、7比6(4)直落二擊退魯內,晉級巴黎大師賽最終決賽。

