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捷克強投想來台打球！情蒐打者奏效：我知道曾頌恩是總冠軍MVP

▲12強熱身賽，捷克隊投手帕沙克。（圖／記者林敬旻攝）

▲捷克隊投手帕沙克。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

12強中華隊今日與捷克隊進行交流賽，最終雙方以2比2握手言和。捷克先發投手丹尼爾·帕沙克（Daniel Padyšák）主投3局僅失1分，對中華隊打者送出6次三振，展現壓制力。帕沙克在大學時曾加入香蕉聯盟，他直言這段經歷對相對內向的他來說充滿挑戰與趣味。被問及是否有興趣來台打球，他爽快回應：「當然！」

帕沙克去年經典賽對陣中國隊時，先發4局未被敲任何安打，助捷克奪下經典賽首勝。今天面對台灣打者也不遜色，他賽後表示：「我做了很多功課，我是對情蒐很依賴的投手。」他發現台灣打線中左打者較多，前兩棒為右打，這樣的配置讓他感到輕鬆些，算是個好的開始。

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在這場比賽中，帕沙克成功對中華隊2棒打者曾頌恩投出2次三振。他說：「我知道他拿過台灣大賽MVP，平時也會關注中職，這正是今年我三振數增加的原因之一。」帕沙克也感謝捕手的引導，讓他能夠順利發揮。

當被問及是否知道曾頌恩有「巨蛋王」稱號時，帕沙克驚呼，「真假？我第一次知道他有這個稱號，滿酷的！」

帕沙克在經典賽好投後，再次對台灣展現壓制力，他感謝道，「謝謝台灣給我這個機會，身為捷克球員，這種出賽機會不多。在這裡投球感受到球迷的鼓舞，內心十分感動。」

回憶起在香蕉聯盟的日子，帕沙克表示這是他大學時期參加的聯盟，當時主要由大學生組成。他笑稱，「雖然不如現今這麼瘋狂，但還是有跳舞和娛樂橋段。對於我這個內向的人來說，參加這個聯盟是個很大的挑戰，也讓我變得更放得開。」

本場比賽帕沙克的球速突破150公里，讓他注意到自己球速的成長。「最近感覺不錯，應該可以再快一些。來台灣這幾天我還在調整，今天能把球控進好球帶，比催球速更讓我滿意。之前對瑞士練習賽時，球速體感大約達到96英里。」

當被問到是否考慮來台灣發展，帕沙克表示：「當然！我們捷克選手以往大多前往美國，但經典賽讓我們打開事業，知道日本、台灣也有好聯盟，激起我們來這裡打球的好奇心。」

不過他也坦言，多數捷克球員需要兼職工作，自己也有家庭，「但如果有機會來亞洲，我非常樂意，也希望能有更多捷克球員外出打球，共同提升捷克棒球的水準。」


 

關鍵字： 捷克帕沙克中華隊棒球經典賽

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