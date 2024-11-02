黑豹旗／張乙安飆8K完封南英　穀保夜戰搶下最後一席四強

▲黑豹旗，穀保家商。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

中信盃黑豹旗2日進行馬拉松4場8強戰，最後一場挑燈夜戰，穀保家商靠著張乙安先發好投，1安打完封勝，單場飆8K，打線方面，關鍵6局下攻下4分大局奠定勝基，最終以5比0獲勝，搶下四強賽門票。

穀保家商1局下由劉承佑保送上壘，隨後靠著短打推進上得點圈，蔡琞傑擊出游擊滾地球，劉承佑再利用對方傳球失誤衝回本壘攻下1分。

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南英5局上張翰軒因妨礙打擊上壘，徐芳傑掃右外野飛球，原判決安打，經過穀保挑戰後改判為界外，最後讓南英無功而返。穀保5局下進攻，黃靖惟掃二壘安打並利用滾地球推進上三壘，劉承佑選到保送並盜壘成功，南英先發投手沈品辰這時飆三振、製造滾地球守住危機，振奮地大吼。

穀保6局下進攻，曾聖恩安打開路，也將沈品辰打退場，由蕭宇翔接替。但發生牽制失誤，讓曾聖恩攻佔二壘，古定玄觸身球保送，陳宸杰適時安打追加保險分。

南英這時再換第三任投手王靖崴，黃靖惟敲安打攻佔滿壘，方紹齊代打敲出高飛犧牲打添加1分，劉承佑補上安打，葉弘仁觸身球保送，南英決定三度換投，左投陳立祐登板，又投出觸身球免費送分，此局灌進4分，擴大比分至5比0。

張乙安投了94球，僅被敲1安打，有2次保送，奪8次三振。總教練鄭志強表示：「他此戰在直球、變化球都很有水準，變速球、滑球及指叉球都能搶好數，也能當作引誘球，前一天也交代他，這場比賽交給他，最後一天就能讓他專心當打者。」

在平鎮高中、麥寮高中、壽山高中之後，穀保家商搶下最後一張四強門票。由於颱風濃縮賽程，晉級四強隊伍3日將一日兩戰，早上兩場四強賽決定取得晉級冠軍賽球隊，下午1點馬上進行冠軍賽。