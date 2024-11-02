運動雲

>

黑豹旗／張乙安飆8K完封南英　穀保夜戰搶下最後一席四強

▲▼黑豹旗，穀保家商。（圖／記者楊舒帆攝）

▲黑豹旗，穀保家商。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

中信盃黑豹旗2日進行馬拉松4場8強戰，最後一場挑燈夜戰，穀保家商靠著張乙安先發好投，1安打完封勝，單場飆8K，打線方面，關鍵6局下攻下4分大局奠定勝基，最終以5比0獲勝，搶下四強賽門票。

穀保家商1局下由劉承佑保送上壘，隨後靠著短打推進上得點圈，蔡琞傑擊出游擊滾地球，劉承佑再利用對方傳球失誤衝回本壘攻下1分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

南英5局上張翰軒因妨礙打擊上壘，徐芳傑掃右外野飛球，原判決安打，經過穀保挑戰後改判為界外，最後讓南英無功而返。穀保5局下進攻，黃靖惟掃二壘安打並利用滾地球推進上三壘，劉承佑選到保送並盜壘成功，南英先發投手沈品辰這時飆三振、製造滾地球守住危機，振奮地大吼。

穀保6局下進攻，曾聖恩安打開路，也將沈品辰打退場，由蕭宇翔接替。但發生牽制失誤，讓曾聖恩攻佔二壘，古定玄觸身球保送，陳宸杰適時安打追加保險分。

南英這時再換第三任投手王靖崴，黃靖惟敲安打攻佔滿壘，方紹齊代打敲出高飛犧牲打添加1分，劉承佑補上安打，葉弘仁觸身球保送，南英決定三度換投，左投陳立祐登板，又投出觸身球免費送分，此局灌進4分，擴大比分至5比0。

張乙安投了94球，僅被敲1安打，有2次保送，奪8次三振。總教練鄭志強表示：「他此戰在直球、變化球都很有水準，變速球、滑球及指叉球都能搶好數，也能當作引誘球，前一天也交代他，這場比賽交給他，最後一天就能讓他專心當打者。」

在平鎮高中、麥寮高中、壽山高中之後，穀保家商搶下最後一張四強門票。由於颱風濃縮賽程，晉級四強隊伍3日將一日兩戰，早上兩場四強賽決定取得晉級冠軍賽球隊，下午1點馬上進行冠軍賽。

關鍵字： 中信盃黑豹旗穀保家商張乙安南英

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

巨蛋王發威！曾頌恩一棒追平　台灣捷克交流賽2:2言和

巨蛋王發威！曾頌恩一棒追平　台灣捷克交流賽2:2言和

捷克球員披台灣國旗出場引歡呼！玩心大開逛台北

捷克球員披台灣國旗出場引歡呼！玩心大開逛台北

台捷交流賽首戰先發出爐！林立開路、吉力吉撈4棒

台捷交流賽首戰先發出爐！林立開路、吉力吉撈4棒

勇士機會來了？字母哥恐請求交易　美媒曝他偏好兩新東家

勇士機會來了？字母哥恐請求交易　美媒曝他偏好兩新東家

三振大谷翔平！捷克投手大紅：好光榮　總統接見被點名

三振大谷翔平！捷克投手大紅：好光榮　總統接見被點名

捷克強投想來台打球！情蒐打者奏效：我知道曾頌恩是總冠軍MVP

捷克強投想來台打球！情蒐打者奏效：我知道曾頌恩是總冠軍MVP

大谷翔平帶老婆、愛犬現身封王遊行　秀英文感謝球迷

大谷翔平帶老婆、愛犬現身封王遊行　秀英文感謝球迷

樂天桃猿日籍教練全續留　職務可能調整要再討論

樂天桃猿日籍教練全續留　職務可能調整要再討論

幫助中華隊準備12強　捷克公布明天首戰先發投手

幫助中華隊準備12強　捷克公布明天首戰先發投手

百萬象迷齊聚台中！　中信兄弟封王遊行路線出爐

百萬象迷齊聚台中！　中信兄弟封王遊行路線出爐

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

熱門新聞

巨蛋王發威！曾頌恩一棒追平　台灣捷克交流賽2:2言和

捷克球員披台灣國旗出場引歡呼！玩心大開逛台北

台捷交流賽首戰先發出爐！林立開路、吉力吉撈4棒

勇士機會來了？字母哥恐請求交易　美媒曝他偏好兩新東家

三振大谷翔平！捷克投手大紅：好光榮　總統接見被點名

捷克強投想來台打球！情蒐打者奏效：我知道曾頌恩是總冠軍MVP

讀者回應

﻿

熱門新聞

1巨蛋王曾頌恩發威！台灣2:2戰和捷克

2捷克球員披台灣國旗出場引歡呼！

3台捷交流賽首戰先發出爐！

4勇士機會來了？字母哥恐請求交易

5三振大谷翔平！捷克投手：好光榮

最新新聞

1高國輝助攻曾頌恩　林立盼漸入佳境

2陳柏清讚林家正接球帥　曾豪駒談打線

3單場19顆三分球　領航猿主場打爆勇士

4瑟文卡重逢吉力吉撈後開轟！

5捷克強投想來台打球！知道曾頌恩是MVP

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

中職不滿大巨蛋場次減少　體育局籲「運動賽事優先」

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

絕處逢生！洋基火力大爆發　世界大賽11:4痛宰道奇續命

曾效力味全龍「盼再回到中職打球」　川崎宗則向球迷問好：台灣我愛你

邊荷律來台第1年就拋彩帶 突被隊友綑綁...掙脫森77

家寧走鐘獎後台哽咽認情變！　薔薔安慰：妳的光在自己身上

西區國門打造經濟核心　換屋置產首選「興洋君冠」

浪浪興奮帶路示意男子跟上　他翻開草叢驚見8隻小奶狗

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

颱風天買晚餐遭電線桿重砸亡　騎士遺體相驗...母、妹忍悲現身
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366