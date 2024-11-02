黑豹旗／「大都會」球衣加持壽山扣倒勝　教頭：黑馬黑到底闖4強

▲黑豹旗，壽山高中。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

壽山高中2日在中信盃黑豹旗進行8強戰，以13比2提前5局扣倒白河工商，屢創隊史佳績，首次闖進四強。壽山高中教練郭東晏打趣地說，球衣配色就像大都會隊，球員也說有被加持的感覺，期待續扮「黑馬」，挑戰更佳的成績。

壽山打線首局就攻破對方防線，黃翔靖、宋翊偉、周侑霖連續3安打給對方下馬威，隨後白河發生守備失誤，黃晟浩補上安打，單局進帳4分，3局上又是一輪猛攻，吳菖育短打開路奏效，林東澤二壘安打進帳2打點。

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壽山4局上攻佔一、二壘時，黃晟浩掃出單場第3支安打，與下一棒張委誠長打連線，一口氣追加4分，5局上又有2分進帳，讓白河無法招架，最終提前迎接勝利。先發投手李柏叡主投3.1局，奪4次三振，有2次觸身球保送，被敲2安打，失1分拿下勝投。

郭東晏說，近期因颱風延誤訓練，反而讓球隊有機會透過觀看世界大賽來上室內課程，「孩子們天分可能不及其他名列前茅的隊伍，但腦袋是我們能與他們抗衡的部分。」

郭東晏強調：「球隊就像公司一樣，每個人把分內工作做好，自然會有好的化學效應。」教練也鼓勵球員從道奇、洋基世界大賽中學習，「不是只看全壘打，而是要注意細節，例如例行賽會追求全壘打，季後賽是短期賽，擊球為主。弗里曼首戰的全壘打帶動全隊氣氛，成為系列賽的關鍵。」

作為大都會隊鐵粉，郭東晏特地以學校橘、藍色為基底，加上黑豹旗的黑色元素，設計球隊球衣，「希望我們也能成為黑馬，剛好教練的膚色也黑，就一路黑到底。」如今擊敗強敵白河，也為「黑馬」之姿寫下完美註解。