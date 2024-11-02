三盤戰勝德米瑙爾　魯內闖巴黎4強延續年終賽晉級希望

▲魯內（Holger Rune）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024巴黎大師賽8強，丹麥名將魯內（Holger Rune）在鏖戰2小時28分鐘後，成功以6比4、4比6、7比5擊敗澳洲好手德米瑙爾（Alex de Minaur）；魯內晉級賽會4強，也延續了晉級ATP都靈年終賽的最後希望。

這場比賽是雙方生涯第5度交手，在兩人都很擅長的底線對決中，魯內在決勝盤最後階段完成關鍵破發，戲劇性的以總盤數2比1奪下勝利；魯內成功晉級生涯第五次ATP大師賽4強，屆時對手將是德國3號種子茲韋列夫（Alexander Zverev）。

「他給我施加了很多壓力，每一球都打得很有質量，落點深，而這裡的場地速度也相當快，」魯內賽後回憶比賽時表示，「我必須稍微調整我的比賽方式，這是一場持續的較量，但我在最後幾局的處理非常好，我主動進攻，最終得手，我很高興。」

魯內曾在2022年擊敗當時如日中天的塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic），在巴黎贏得了生涯首座大師賽1000等級的冠軍，目前魯內在室內硬地賽事上取得12勝1敗的戰績，ATP都靈年終賽的積分榜則以3025分排名第13名，仍有機會晉級年終ATP總決賽。

「我和Sascha（茲韋列夫）在巴黎有過一場精彩的比賽，他當時贏了五盤大戰（今年法網），我則是在生涯對戰中贏過他一次（2022慕尼黑網賽），但他上一次交手擊敗了我（今年加拿大大師賽），」魯內談到4強對手茲韋列夫時說，「他是今年最強的球員之一，因此我必須做好充分的準備，身體上要恢復，並在這場比賽的基礎上繼續提高。」