三盤戰勝德米瑙爾　魯內闖巴黎4強延續年終賽晉級希望

實習記者胡冠辰/綜合報導

2024巴黎大師賽8強,丹麥名將魯內(Holger Rune)在鏖戰2小時28分鐘後,成功以6比4、4比6、7比5擊敗澳洲好手德米瑙爾(Alex de Minaur);魯內晉級賽會4強,也延續了晉級ATP都靈年終賽的最後希望。

HOLGER PARIS.



