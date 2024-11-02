直落二闖巴黎大師賽4強　茲韋列夫締一紀錄成現役第3人

▲德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024巴黎大師賽今天（2日）凌晨迎來8強焦點戰，由德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev）交手「希臘男神」西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），最終茲韋列夫展現精湛球技，以7比5、6比4直落二擊敗西西帕斯晉級賽會4強；茲韋列夫達成生涯第20次闖進ATP大師賽1000四強紀錄，成為現役第3人，寫下個人新高。

Milestone Sascha 2⃣0⃣ @AlexZverev becomes the 8th player to reach 20 ATP Masters 1000 semi-finals in series history, defeating Tsitsipas 7-5 6-4! #RolexParisMasters | @RolexPMasters pic.twitter.com/IR2V4r2Dk7 [廣告]請繼續往下閱讀... November 1, 2024

這場比賽是雙方生涯第16次交手，茲韋列夫在首盤取得6比5領先後，在下一局巧妙化解全場唯一一記破發點，以7比5拿下；次盤茲韋列夫加深接發回擊的落點並鞏固住自己所有的發球局，在第3局憑藉著積極進攻的打法再度破掉西西帕斯的發球局，最終就以6比4再下一城，耗時1小時44分鐘後闖進巴黎4強。

「我覺得整場比賽他的表現都非常好，他開局很強勢，一開始有一些很好的機會可以破發我，雖然不是破發點的機會，但在局勢上是有機會的，我漸漸進入了比賽狀態，找到了節奏，越來越自如，我對這場勝利感到高興，」茲韋列夫賽後說道。

晉級巴黎大師賽4強後，茲韋列夫成為繼喬科維奇（Novak Djokovic，78次）納達爾（Rafael Nadal，76次）後，第3位現役達成20次進入大師賽1000等級4強的選手之一；茲韋列夫還成為1990年代出生選手中，首位達成100場擊敗前20名球員紀錄的選手（100勝101敗）。

▲「希臘男神」西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）。（圖／路透）



談到西西帕斯時，茲韋列夫則表示，「我覺得今天我可以打得很有力量，對上他，如果你只是消極的把球打回去，他會讓你付出代價，他的正拍進攻非常強，可以向前推進，所以我很高興能夠控制住這一點，」茲韋列夫4強對手將是丹麥名將魯內（Holger Rune）。