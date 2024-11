直落二闖巴黎大師賽4強　茲韋列夫締一紀錄成現役第3人

▲德國名將茲韋列夫(Alexander Zverev)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024巴黎大師賽今天(2日)凌晨迎來8強焦點戰,由德國名將茲韋列夫(Alexander Zverev)交手「希臘男神」西西帕斯(Stefanos Tsitsipas),最終茲韋列夫展現精湛球技,以7比5、6比4直落二擊敗西西帕斯晉級賽會4強;茲韋列夫達成生涯第20次闖進ATP大師賽1000四強紀錄,成為現役第3人,寫下個人新高。

Milestone Sascha 2⃣0⃣ @AlexZverev becomes the 8th player to reach 20 ATP Masters 1000 semi-finals in series history, defeating Tsitsipas 7-5 6-4! #RolexParisMasters | @RolexPMasters pic.twitter.com/IR2V4r2Dk7