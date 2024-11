NBA最佳變裝！溫班亞瑪巧扮「無臉男」　河村勇輝化身忍者

記者游郁香/綜合報導

在萬聖節出賽的NBA各隊球員,紛紛在賽前展示精心的變裝秀,馬刺「法國怪物」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)連2年的裝扮都獲得極高的評價,他去年扮成「瘦長人」,今年則是電影《千與千尋》的「無臉男」,球迷大讚他很了解日本動漫文化,也很好奇身高224公分的他是如何找到合適的服裝。

▲馬刺法國怪物溫班亞瑪巧扮無臉男。(圖/翻攝自X/NBA)

上季新人王溫班亞瑪開季第5戰就繳出5x5的全能數據(得分、籃板、助攻、抄截、阻攻都至少達到5),20歲的他已經2度完成此壯舉,成為繼歐拉朱萬(Hakeem Olajuwon)及「AK47」基里蘭柯(Andrei Kirilenko)後,史上第3位多次達成5x5的球員。

▲馬刺溫班亞瑪。(圖/路透)

兼具身高與靈巧身手的溫班亞瑪,被看好本季繼續進化,除了場上表現,他的萬聖節裝扮也更上一層樓,他去年扮成虛構的超自然角色「瘦長人」,今年則化身宮崎駿電影《千與千尋》中的「無臉男」,再次大受好評。

美國媒體《運動畫刊》提出了一個很多人都有的疑問,「我真的很想知道這位身高7呎3吋的超級巨星,是如何找到合適的服裝。」還有不少球迷誇讚溫班亞瑪很懂日本動漫文化。

Victor Wembanyama dressed as No Face from Spirited Away for Halloween ???? pic.twitter.com/HFBIGJ9a88 — alan (@aslongasnever) October 31, 2024

無臉男在《千與千尋》中象徵人性的多面性和貪婪的危害,他的特徵是沒有面孔,只有黑色的身軀與白色的面具。無臉男最初表現出對千尋的善意,然而當他進入湯屋後,性格發生了變化,變得貪婪和暴力,開始吞食其他人的貪慾,最後千尋用她的真誠與善良幫助無臉男恢復平靜,讓他找到了歸屬。

Grizzlies rookie Yuki Kawamura pulled up to FedExForum tonight dressed as a ninja for Halloween ????



(via @memgrizz) pic.twitter.com/O7qVulosF1 — ClutchPoints (@ClutchPoints) November 1, 2024

在灰熊擁有高人氣的「日本第一控」河村勇輝也以充滿家鄉味的裝扮現身,他巧扮忍者,全身上下只露出眼睛,還帶著一把忍者刀,他的曼菲斯隊友赫夫(Jay Huff)則向巫師帥哥前鋒庫茲馬(Kyle Kuzma)致敬,穿上袖子超長的粉紅色毛衣,但他的毛衣只有袖子長,與庫茲馬整件很寬鬆的風格有所不同,看起來「笑果」十足。