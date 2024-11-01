NBA最佳變裝！溫班亞瑪巧扮「無臉男」　河村勇輝化身忍者

記者游郁香／綜合報導

在萬聖節出賽的NBA各隊球員，紛紛在賽前展示精心的變裝秀，馬刺「法國怪物」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)連2年的裝扮都獲得極高的評價，他去年扮成「瘦長人」，今年則是電影《千與千尋》的「無臉男」，球迷大讚他很了解日本動漫文化，也很好奇身高224公分的他是如何找到合適的服裝。

▲馬刺法國怪物溫班亞瑪巧扮無臉男。（圖／翻攝自X／NBA）

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上季新人王溫班亞瑪開季第5戰就繳出5x5的全能數據(得分、籃板、助攻、抄截、阻攻都至少達到5)，20歲的他已經2度完成此壯舉，成為繼歐拉朱萬(Hakeem Olajuwon)及「AK47」基里蘭柯(Andrei Kirilenko)後，史上第3位多次達成5x5的球員。

▲馬刺溫班亞瑪。（圖／路透）

兼具身高與靈巧身手的溫班亞瑪，被看好本季繼續進化，除了場上表現，他的萬聖節裝扮也更上一層樓，他去年扮成虛構的超自然角色「瘦長人」，今年則化身宮崎駿電影《千與千尋》中的「無臉男」，再次大受好評。

美國媒體《運動畫刊》提出了一個很多人都有的疑問，「我真的很想知道這位身高7呎3吋的超級巨星，是如何找到合適的服裝。」還有不少球迷誇讚溫班亞瑪很懂日本動漫文化。

Victor Wembanyama dressed as No Face from Spirited Away for Halloween ???? pic.twitter.com/HFBIGJ9a88 — alan (@aslongasnever) October 31, 2024

無臉男在《千與千尋》中象徵人性的多面性和貪婪的危害，他的特徵是沒有面孔，只有黑色的身軀與白色的面具。無臉男最初表現出對千尋的善意，然而當他進入湯屋後，性格發生了變化，變得貪婪和暴力，開始吞食其他人的貪慾，最後千尋用她的真誠與善良幫助無臉男恢復平靜，讓他找到了歸屬。

Grizzlies rookie Yuki Kawamura pulled up to FedExForum tonight dressed as a ninja for Halloween ????



(via @memgrizz) pic.twitter.com/O7qVulosF1 — ClutchPoints (@ClutchPoints) November 1, 2024

在灰熊擁有高人氣的「日本第一控」河村勇輝也以充滿家鄉味的裝扮現身，他巧扮忍者，全身上下只露出眼睛，還帶著一把忍者刀，他的曼菲斯隊友赫夫(Jay Huff)則向巫師帥哥前鋒庫茲馬(Kyle Kuzma)致敬，穿上袖子超長的粉紅色毛衣，但他的毛衣只有袖子長，與庫茲馬整件很寬鬆的風格有所不同，看起來「笑果」十足。