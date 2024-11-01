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謝淑薇明晚登場拚年終賽第2冠！　同組2對手都不好惹

▲▼溫網女雙謝淑薇、梅騰絲。（圖／VCG）

▲謝淑薇、梅騰絲攜手參加年終賽。（圖／VCG，下同）

文／中央社

WTA年終總決賽明天將點燃戰火，台灣網球名將謝淑薇與比利時搭檔梅騰絲首戰將對戰美國的馬蒂內茲與澳洲的培瑞斯，至於詹皓晴與俄羅斯的庫德梅托娃3日才會亮相。

世界女子職業網球協會（WTA）今年在沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）舉行，總獎金為破紀錄的1525萬美元（約新台幣4億9150萬元），限定女單、女雙年度積分前8名的選手參賽。

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台灣共有2名選手參加這場WTA年度壓軸賽事，詹皓晴過去三度參賽都與姊姊詹詠然搭檔，這次改與俄羅斯的庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）攜手。

至於謝淑薇則是繼2013年、2014年、2019年和2021年後第5度參戰，搭檔為曾合作拿下2021年亞軍的比利時選手梅騰絲（Elise Mertens），謝淑薇曾在2013年與中國彭帥攜手奪冠，過去4度參賽都闖進決賽的她，這次將力拚生涯第2座年終賽金盃。

▲▼溫網女雙謝淑薇、梅騰絲。（圖／VCG）

雙打8組好手分成綠、白2組，分組前2名晉級4強，今年曾在澳洲網球公開賽摘冠的謝淑薇與梅騰絲被分到綠組，首戰將於明晚出戰美國的馬蒂內茲（Nicole Melichar-Martinez）與澳洲的培瑞斯（Ellen Perez）。

「台比聯軍」同組其他2組對手都不好惹，頭號種子烏克蘭的克奇諾（Lyudmyla Kichenok）與拉脫維亞的奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）、捷克的斯尼科娃（Katerina Siniakova）與美國的湯生（Taylor Townsend）分別為今年美網、溫網女雙冠軍得主。

白組部分，詹皓晴與庫德梅托娃將在3日展開分組賽首戰，對決加拿大的達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）與紐西蘭的羅莉芙（Erin Routliffe）。

「台俄聯軍」分組賽後2戰將挑戰今年巴黎奧運金牌的義大利組合鮑里妮（Jasmine Paolini）與艾拉妮（Sara Errani）、美國組合多海德（Caroline Dolehide）與柯拉芙琪珂（Desirae Krawczyk）。

關鍵字： 網球WTA謝淑薇年終賽

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