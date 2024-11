道奇引用Kobe名言「工作還未完成」奪冠　凡妮莎IG發文有神密數字

▲布萊恩。(圖/翻攝自X/LegionHoops)



實習記者胡冠辰/綜合報導

洛杉磯道奇奪下今年美國職棒的世界大賽冠軍後,已故湖人傳奇布萊恩(Kobe Bryant)的妻子凡妮莎(Vanessa Bryant)在個人社群發布了「工作完成」的動態,這是布萊恩的生涯名言;道奇主帥羅伯斯(Dave Roberts)也講述為何球隊選擇布萊恩的話作為激勵原因。

Kobe forever.



Thank you Vanessa, Natalia, Bianka and Capri for spending the day with us for Kobe Bryant Jersey Day. pic.twitter.com/BQJWqaxWHj [廣告]請繼續往下閱讀... August 26, 2024

「Job's not finished(工作還未完成)」是湖人已故傳奇球星布萊恩的名言之一,2008-2009賽季NBA總冠軍賽,當時湖人大比分2比0領先對手魔術,賽後採訪時,布萊恩表情嚴肅。

記者問布萊恩,「你們在總冠軍賽2比0領先了,你為什麼還如此嚴肅,發生了什麼嗎?」布萊恩反問「有什麼值得高興的嗎?工作還沒有完成」,最終湖人4比1奪下冠軍,當年的這句話也變成布萊恩生涯名言之一。

The @Dodgers are giving away exclusive Kobe Bryant Black Mamba jerseys for Lakers Night on September 1 @MLBLife pic.twitter.com/0XTtBR29sU — Nice Kicks (@nicekicks) July 24, 2023

回顧洛杉磯道奇季後賽的晉級路途,他們曾在分區系列賽五戰三勝制中,以1勝2敗落後死敵聖地牙哥教士,道奇在G4贏球後球隊螢幕上顯示「工作還未完成」的字句。

凡妮莎同一天也在個人社群上發布了與道奇隊一樣的照片,隨後道奇在G5生死戰中以2比0戰勝教士贏下比賽,晉級國聯冠軍系列賽,並在六場比賽中擊敗了紐約大都會。

進入世界大賽後,道奇主帥羅伯斯談到為何球隊選擇布萊恩的話作為激勵,「借鑑布萊恩的成就和話語,對許多人來說都有共鳴,」羅伯斯表示,「所以我們使用他的話,我信任他,他會說的,還有工作要做,他的特點不僅是天賦異稟,更是極具競爭心,工作還沒完成,我明白這一點,我知道我們的球員也明白。」

Kobe Bryant's family is at the Dodgers game today, celebrating what would've been his 46th birthday weekend



His daughter, Bianka, threw out the first pitch pic.twitter.com/qzDbG0ukul — MLB (@MLB) August 25, 2024

在道奇隊奪得世界大賽冠軍後,凡妮莎在她的IG發佈充滿了慶祝的幻燈片,包括一段她丈夫在道奇比賽中狂喜歡呼的影片。在影片中,布萊恩特穿著一件8號馬查多的道奇球衣。

馬查多在道奇隊效力期間穿著那個號碼,以紀念布萊恩特,他在湖人隊的前10年穿著8號球衣。

凡妮莎還發布了一張紀念勝利的圖形,其中2024年的數字以一種方式顯示,突出顯示了數字2和24。布萊恩特在湖人隊的第2個10年穿著24號球衣,他們的女兒吉安娜在青年籃球比賽中穿著2號球衣。

在其他幻燈片中,凡妮莎在她的IG展示了短語「8 in 24」,這是道奇隊贏得冠軍的次數和他們達到這一數字的年份,這也恰好是她丈夫在湖人隊的兩個球衣號碼。

布萊恩一家與道奇隊關係深厚,道奇隊的共同老闆之一正是另一位湖人傳奇魔術強森(Magic Johnson),道奇也在過去兩年的例行賽中都會舉辦紀念布萊恩的特別儀式,每次都會贈送球迷紀念球衣來致敬布萊恩。