運動雲

>

道奇引用Kobe名言「工作還未完成」奪冠　凡妮莎IG發文有神密數字

▲布萊恩。（圖／翻攝自X／LegionHoops）

▲布萊恩。（圖／翻攝自X／LegionHoops）

實習記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇奪下今年美國職棒的世界大賽冠軍後，已故湖人傳奇布萊恩（Kobe Bryant）的妻子凡妮莎（Vanessa Bryant）在個人社群發布了「工作完成」的動態，這是布萊恩的生涯名言；道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）也講述為何球隊選擇布萊恩的話作為激勵原因。

「Job's not finished（工作還未完成）」是湖人已故傳奇球星布萊恩的名言之一，2008-2009賽季NBA總冠軍賽，當時湖人大比分2比0領先對手魔術，賽後採訪時，布萊恩表情嚴肅。

記者問布萊恩，「你們在總冠軍賽2比0領先了，你為什麼還如此嚴肅，發生了什麼嗎？」布萊恩反問「有什麼值得高興的嗎？工作還沒有完成」，最終湖人4比1奪下冠軍，當年的這句話也變成布萊恩生涯名言之一。

回顧洛杉磯道奇季後賽的晉級路途，他們曾在分區系列賽五戰三勝制中，以1勝2敗落後死敵聖地牙哥教士，道奇在G4贏球後球隊螢幕上顯示「工作還未完成」的字句。

凡妮莎同一天也在個人社群上發布了與道奇隊一樣的照片，隨後道奇在G5生死戰中以2比0戰勝教士贏下比賽，晉級國聯冠軍系列賽，並在六場比賽中擊敗了紐約大都會。

進入世界大賽後，道奇主帥羅伯斯談到為何球隊選擇布萊恩的話作為激勵，「借鑑布萊恩的成就和話語，對許多人來說都有共鳴，」羅伯斯表示，「所以我們使用他的話，我信任他，他會說的，還有工作要做，他的特點不僅是天賦異稟，更是極具競爭心，工作還沒完成，我明白這一點，我知道我們的球員也明白。」

在道奇隊奪得世界大賽冠軍後，凡妮莎在她的IG發佈充滿了慶祝的幻燈片，包括一段她丈夫在道奇比賽中狂喜歡呼的影片。在影片中，布萊恩特穿著一件8號馬查多的道奇球衣。

馬查多在道奇隊效力期間穿著那個號碼，以紀念布萊恩特，他在湖人隊的前10年穿著8號球衣。

凡妮莎還發布了一張紀念勝利的圖形，其中2024年的數字以一種方式顯示，突出顯示了數字2和24。布萊恩特在湖人隊的第2個10年穿著24號球衣，他們的女兒吉安娜在青年籃球比賽中穿著2號球衣。

在其他幻燈片中，凡妮莎在她的IG展示了短語「8 in 24」，這是道奇隊贏得冠軍的次數和他們達到這一數字的年份，這也恰好是她丈夫在湖人隊的兩個球衣號碼。

布萊恩一家與道奇隊關係深厚，道奇隊的共同老闆之一正是另一位湖人傳奇魔術強森（Magic Johnson），道奇也在過去兩年的例行賽中都會舉辦紀念布萊恩的特別儀式，每次都會贈送球迷紀念球衣來致敬布萊恩。

關鍵字： MLB世界大賽洛杉磯道奇羅伯斯

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

柯爾解釋為何沒有補位一壘　布恩：他有些精疲力盡

柯爾解釋為何沒有補位一壘　布恩：他有些精疲力盡

弗里曼連6場開轟竟隱藏肋骨斷裂傷勢　與兒子共享冠軍MVP榮耀

弗里曼連6場開轟竟隱藏肋骨斷裂傷勢　與兒子共享冠軍MVP榮耀

味全龍洽談克魯茲合約細節　倪福德加入秋訓客座教練

味全龍洽談克魯茲合約細節　倪福德加入秋訓客座教練

奪冠後談G4搶球事件　貝茲：這是我人生第二次想揍人

奪冠後談G4搶球事件　貝茲：這是我人生第二次想揍人

勇士機會來了？字母哥恐請求交易　美媒曝他偏好兩新東家

勇士機會來了？字母哥恐請求交易　美媒曝他偏好兩新東家

中職不滿明年大巨蛋腰斬僅20場　蔡其昌：聯盟的版本至少36場

中職不滿明年大巨蛋腰斬僅20場　蔡其昌：聯盟的版本至少36場

洋基索托身價看齊大谷翔平225億？美媒：WS結束2小時內有8隊接觸

洋基索托身價看齊大谷翔平225億？美媒：WS結束2小時內有8隊接觸

中職明年3月29日開打　決議新人落選3次成為自由球員

中職明年3月29日開打　決議新人落選3次成為自由球員

曾家輝隨隊12強中華隊備用　林昱珉明對捷克登板

曾家輝隨隊12強中華隊備用　林昱珉明對捷克登板

大谷翔平父親長文祝賀愛子奪冠　曝傳LINE訊息被翔平不讀不回

大谷翔平父親長文祝賀愛子奪冠　曝傳LINE訊息被翔平不讀不回

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

熱門新聞

柯爾解釋為何沒有補位一壘　布恩：他有些精疲力盡

弗里曼連6場開轟竟隱藏肋骨斷裂傷勢　與兒子共享冠軍MVP榮耀

味全龍洽談克魯茲合約細節　倪福德加入秋訓客座教練

奪冠後談G4搶球事件　貝茲：這是我人生第二次想揍人

勇士機會來了？字母哥恐請求交易　美媒曝他偏好兩新東家

中職不滿明年大巨蛋腰斬僅20場　蔡其昌：聯盟的版本至少36場

讀者回應

﻿

熱門新聞

1柯爾沒有補位一壘　布恩：他有些精疲力盡

2弗里曼連6場開轟竟藏肋骨斷裂傷勢

3味全洽談克魯茲　倪福德秋訓客座

4道奇奪冠貝茲談搶球事件：人生第二次想揍人

5勇士機會來了？字母哥恐請求交易

最新新聞

1林安可傷OK　總冠軍戰看隊友落淚

2大巨蛋等4方會議　聯盟重申立場

3接到12強練球通知　曾家輝：都問

4金倒英扛3番　韓國教頭：很放心

5謝淑薇明晚登場拚年終賽第2冠！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

絕處逢生！洋基火力大爆發　世界大賽11:4痛宰道奇續命

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

【世界大賽】洋基球迷搶球！干擾 #貝茲 接殺被趕出場

曾效力味全龍「盼再回到中職打球」　川崎宗則向球迷問好：台灣我愛你

邊荷律來台第1年就拋彩帶 突被隊友綑綁...掙脫森77

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知道是誰

他停車等路人過馬路　後車叭一聲超車結局超療癒

劉德華開唱倒數4.5小時緊急停辦　宣布延期「歌迷氣炸→開心」：謝謝華仔

高雄女大生2度遭撞壓車底不治 買晚餐遇橫禍...家屬悲痛認屍

康芮在門口了！預估下午登陸　氣象署：晚→清晨防強風豪雨
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366