巴黎大師賽16強爆冷出局　艾卡拉茲：我已全力以赴

▲西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024巴黎大師賽16強爆出賽會最大冷門,西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)在激戰2小時17分鐘後,以1比6、6比3、5比7不敵地主法國15號種子亨伯特(Ugo Humbert)遭淘汰出局;賽後艾卡拉茲稱讚亨伯特本戰精湛的表現,並表示自己「已經全力以赴。」

在中央球場進行的焦點戰中,開賽亨伯特氣勢如虹,雙破發得手後連下五局取得5比0遙遙領先,隨後便以6比1拿下首盤;次盤艾卡拉茲逐漸找回狀態,多次利用多拍來回讓亨伯特失誤頻增,最終艾卡拉茲在第六局完成破發,6比3拿下第二盤。

決勝盤雙方都避免再犯相同錯誤,都各自保下自己前5個發球局,最終在第12局、亨伯特40比30領先時,艾卡拉茲正拍回球過猛出界導致比賽結束,由亨伯特拿下勝利,屆時8強對手將是澳洲選手湯普森(Jordan Thompson)。

Ugo Humbert’s reaction after beating Carlos Alcaraz in Paris.



He screams into the crowd.



The crowd screams back.



A Parisian man beating one of the best players in the world in Paris…



He’ll remember this moment & these emotions forever.



Joy.



pic.twitter.com/bHPoJVWsMq