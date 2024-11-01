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巴黎大師賽16強爆冷出局　艾卡拉茲：我已全力以赴

▲西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。（圖／路透）

▲西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024巴黎大師賽16強爆出賽會最大冷門，西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在激戰2小時17分鐘後，以1比6、6比3、5比7不敵地主法國15號種子亨伯特（Ugo Humbert）遭淘汰出局；賽後艾卡拉茲稱讚亨伯特本戰精湛的表現，並表示自己「已經全力以赴。」

在中央球場進行的焦點戰中，開賽亨伯特氣勢如虹，雙破發得手後連下五局取得5比0遙遙領先，隨後便以6比1拿下首盤；次盤艾卡拉茲逐漸找回狀態，多次利用多拍來回讓亨伯特失誤頻增，最終艾卡拉茲在第六局完成破發，6比3拿下第二盤。

決勝盤雙方都避免再犯相同錯誤，都各自保下自己前5個發球局，最終在第12局、亨伯特40比30領先時，艾卡拉茲正拍回球過猛出界導致比賽結束，由亨伯特拿下勝利，屆時8強對手將是澳洲選手湯普森（Jordan Thompson）。

「我為自己感到無比驕傲，」亨伯特賽後難掩興奮的說道，「這是一場瘋狂的比賽，現場氣氛無比熱烈，這可能是我在貝爾西球場的最後一場比賽（明年起比賽將移至新場地），所以今晚我拼盡了全力，這是一場極具意義的比賽。」

根據官方統計數據指出，亨伯特是自2010年以來首位在巴黎大師賽擊敗世界排名前三選手的法國選手，當年蒙菲爾斯（Gaël Monfils）和洛德拉（Michaël Llodra）分別擊敗了費德勒（Roger Federer）和喬科維奇（Novak Djokovic）。

▲地主法國15號種子亨伯特（Ugo Humbert）。（圖／路透）

▲亨伯特（Ugo Humbert）。（圖／路透）

「我覺得我可以打得更好，這是顯而易見的，但以我今天的狀態來說，我已經全力以赴了，」敗者艾卡拉茲在賽後受訪時表示，「我拼到了最後一分，我必須恭喜亨伯特，他的表現真的非常出色，他的擊球方式真是不可思議，非常精彩。」

「我感覺每次他對陣我時，他的表現都會有所提升，在巴黎更是如此，所以祝賀他，祝他好運，」隨後艾卡拉茲提到自己下一場比賽將是都靈ATP年終總決賽，「當我遇到像他這樣的對手時，他不會讓你找到比賽的節奏，這很難應對，他幾乎每次都以100%的狀態上場，擊球非常平，所以我無法打出理想的網球。」

關鍵字： ATP巴黎大師賽艾卡拉茲亨伯特

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