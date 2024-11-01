前桃猿洋投狂威加盟大都會　紐媒誤會：曾在中國打球

▲狂威。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／綜合報導

大都會隊於1日（台灣時間）宣布，與33歲右投狂威（Dylan Covey）簽下一年大聯盟合約，為投手輪值增添戰力。狂威曾效力於中職樂天桃猿，紐媒「SNY」在社群X報導時，卻誤會他曾在中國打球。

狂威擁有豐富的美職經驗，曾效力白襪、紅襪、道奇等隊，最近一次是待在費城人。狂威職業生涯共出賽100場（先發46場），累積6.18的防禦率，每九局平均6.3次三振。他在大聯盟期間曾擔任先發投手與後援投手，展現多元性的角色。

[廣告]請繼續往下閱讀...

狂威與台灣球迷並不陌生。他曾在2021年季中與2022年整季效力樂天桃猿隊，在台灣累積了寶貴的比賽經驗，之後成功重返美國職棒體系。然而，美媒《SNY》在報導他的經歷時，卻誤將他在台灣職棒的經歷說成是「在中國投球」，這類誤解在國際媒體中時有所聞，主要是因中華職棒英文名稱「Chinese Professional Baseball League」中的「Chinese」容易造成混淆。

去年狂威因右肩扭傷未能在大聯盟出賽，但在小聯盟的表現相當亮眼。他在18場比賽中投出2.66的優質防禦率，主投20.1局，送出19次三振，投出9次保送。

狂威原為運動家在2013年選秀會第四輪選進的投手。隨著曼尼亞（Sean Manaea）、金塔納（Jose Quintana）和塞維利諾（Luis Severino）都進入自由市場，狂威的加入將為大都會補強牛棚戰力，同時也為投手輪值增添更多調度空間。

▲紐媒《SNY》誤會狂威曾在中國打球。（圖／截自X）