大谷翔平預言成功30歲登頂！圓首冠美夢感動喊：最完美收尾

▲大谷翔平 。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊在世界大賽第5戰上演史上最大逆轉秀，5局灌5分追平，8局再靠高飛犧牲打超前，系列賽以4勝1敗戰績拿下隊史第8冠。大谷翔平在30歲這一年，拿到渴望許久的首座世界大賽冠軍。賽後接受NHK採訪時，大谷翔平感動表示：「完成了最完美的收尾。」

大谷此役雖然4打數無安打，但在關鍵的8局因打擊妨害上壘，為貝茲的致勝高飛犧牲打創造契機。

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這是大谷翔平生涯第7年首度打進季後賽，整體季後賽打擊成績為打率.230（61打數13安打）、3支全壘打、10分打點。其中在分區系列賽首戰擊出關鍵追平三分砲；對戰大都會的聯盟冠軍系列賽中，更創下17次上壘隊史紀錄。

值得一提的是，大谷在世界大賽第2戰因盜壘造成左肩半脫臼，但仍堅持出賽到最後一刻。9局守備時刻，他在休息區最前排緊盯戰況，當確定勝利的瞬間，興奮地衝出休息區，與隊友們擁抱慶祝這歷史性時刻。

大谷去年12月以10年7億美元（約新台幣221億元）加盟道奇，首年表現亮眼，例行賽出賽159場，打率、全壘打、打點、盜壘都刷新個人紀錄。雖然打率.310與打擊王失之交臂，但以54轟、130打點奪得雙冠王，更創下前無古人的「50轟50盜」。

17歲時，大谷曾在人生「九宮格」目標中寫下26歲要奪世界大賽冠軍、32歲奪第二冠的願望。雖然比原定計畫晚了幾年才拿下首冠，但在30歲前如願站上世界之巔，第一步的美夢成真，為這歷史性的一季寫下完美句點。

▲ 大谷翔平 。（圖／路透）

大谷的「人生目標表」