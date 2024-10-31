運動雲

>

大谷翔平預言成功30歲登頂！圓首冠美夢感動喊：最完美收尾

▲▼ 大谷翔平 。（圖／路透）

▲大谷翔平 。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊在世界大賽第5戰上演史上最大逆轉秀，5局灌5分追平，8局再靠高飛犧牲打超前，系列賽以4勝1敗戰績拿下隊史第8冠。大谷翔平在30歲這一年，拿到渴望許久的首座世界大賽冠軍。賽後接受NHK採訪時，大谷翔平感動表示：「完成了最完美的收尾。」

大谷此役雖然4打數無安打，但在關鍵的8局因打擊妨害上壘，為貝茲的致勝高飛犧牲打創造契機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這是大谷翔平生涯第7年首度打進季後賽，整體季後賽打擊成績為打率.230（61打數13安打）、3支全壘打、10分打點。其中在分區系列賽首戰擊出關鍵追平三分砲；對戰大都會的聯盟冠軍系列賽中，更創下17次上壘隊史紀錄。

值得一提的是，大谷在世界大賽第2戰因盜壘造成左肩半脫臼，但仍堅持出賽到最後一刻。9局守備時刻，他在休息區最前排緊盯戰況，當確定勝利的瞬間，興奮地衝出休息區，與隊友們擁抱慶祝這歷史性時刻。

大谷去年12月以10年7億美元（約新台幣221億元）加盟道奇，首年表現亮眼，例行賽出賽159場，打率、全壘打、打點、盜壘都刷新個人紀錄。雖然打率.310與打擊王失之交臂，但以54轟、130打點奪得雙冠王，更創下前無古人的「50轟50盜」。

17歲時，大谷曾在人生「九宮格」目標中寫下26歲要奪世界大賽冠軍、32歲奪第二冠的願望。雖然比原定計畫晚了幾年才拿下首冠，但在30歲前如願站上世界之巔，第一步的美夢成真，為這歷史性的一季寫下完美句點。

▲▼ 大谷翔平 。（圖／路透）

▲ 大谷翔平 。（圖／路透）

大谷的「人生目標表」

年齡 目標或成就
17歲 寫下「野球人生」
18歲 挑戰大聯盟
19歲 專攻英文、大聯盟目標3A
20歲 升上大聯盟、年薪目標15億日元
21歲 成為先發輪值、挑戰單季16勝
22歲 拿下賽揚獎
23歲 參加經典賽
24歲 投出一場「無安打比賽」、達成單季25勝
25歲 投出175公里世界最速火球
26歲 拿下世界大賽冠軍後結婚
27歲 再度為國出征經典賽並拿下MVP
28歲 兒子出生
29歲 再度投出一場「無安打比賽」
30歲 成為大聯盟日本最多勝投手
31歲 女兒出生
32歲 第2度奪世界大賽冠軍
33歲 第二個小孩出生
34歲 第三度奪世界大賽冠軍
35歲 打經典賽
36歲 創造最多三振紀錄
37歲 讓長子開始打棒球
38歲 狀況不如以往，打算退休
39歲 再拚一年，然後明年退休吧
40歲 要在生涯最後一戰投出「無安打比賽」
41歲 回到日本
42歲 將美國的棒球系統引進日本
57歲 正式退休
58歲 回到故鄉
59歲 擔任少棒總教練
60歲 到夏威夷度假
65歲 退休金3000萬日圓
66歲 環遊世界

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

道奇7比6逆轉洋基奪冠！大谷圓夢奪生涯首座世界大賽冠軍

道奇7比6逆轉洋基奪冠！大谷圓夢奪生涯首座世界大賽冠軍

5戰狂轟4發12打點！弗里曼帶傷創造奇蹟奪世界大賽MVP

5戰狂轟4發12打點！弗里曼帶傷創造奇蹟奪世界大賽MVP

大谷翔平預言成功30歲登頂！圓首冠美夢感動喊：最完美收尾

大谷翔平預言成功30歲登頂！圓首冠美夢感動喊：最完美收尾

誰在一壘？洋基防線崩盤　道奇單局5分刷新世界大賽最大逆轉

誰在一壘？洋基防線崩盤　道奇單局5分刷新世界大賽最大逆轉

洋基宣布今禁止兩名惡劣球迷進場！教頭強烈譴責沒品行為

洋基宣布今禁止兩名惡劣球迷進場！教頭強烈譴責沒品行為

詹子賢確定行使FA投入自由市場！預料掀起搶人大戰

詹子賢確定行使FA投入自由市場！預料掀起搶人大戰

「昨天狀態相當好」道奇打擊教練談大谷翔平左肩傷勢

「昨天狀態相當好」道奇打擊教練談大谷翔平左肩傷勢

山本由伸5大賽奪冠第一人　狂讚大谷翔平令人「安心」

山本由伸5大賽奪冠第一人　狂讚大谷翔平令人「安心」

「翔平主動請客」 道奇隊友感動透露暖心日常

「翔平主動請客」 道奇隊友感動透露暖心日常

勇士選秀會交易挖到寶　落選前鋒砍21+8建功：一醒來就能投籃

勇士選秀會交易挖到寶　落選前鋒砍21+8建功：一醒來就能投籃

整排爆乳荷官！警局旁500公尺搞線上賭博平台　15個月狂撈22億

熱門新聞

道奇7比6逆轉洋基奪冠！大谷圓夢奪生涯首座世界大賽冠軍

5戰狂轟4發12打點！弗里曼帶傷創造奇蹟奪世界大賽MVP

大谷翔平預言成功30歲登頂！圓首冠美夢感動喊：最完美收尾

誰在一壘？洋基防線崩盤　道奇單局5分刷新世界大賽最大逆轉

洋基宣布今禁止兩名惡劣球迷進場！教頭強烈譴責沒品行為

詹子賢確定行使FA投入自由市場！預料掀起搶人大戰

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇史詩級逆轉洋基！大谷圓夢奪冠

2弗里曼帶傷創造奇蹟奪世界大賽MVP！

3大谷預言成功30歲登頂：最完美收尾

4誰在一壘？洋基狂E　道奇灌5分破紀錄

5洋基禁止兩名惡劣球迷進場看第5戰！

最新新聞

1西亞卡姆致勝三分　賞綠衫軍本季首敗

2道奇隊奪世界大賽冠軍睽違26年舉行勝利遊行

3唐斯猛轟44分帶領尼克擊敗熱火隊

45分領先遭逆轉　洋基教頭：永遠刺痛我的心

5古林睿煬送旅外申請　等聯盟公告

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

邊荷律來台第1年就拋彩帶 突被隊友綑綁...掙脫森77

絕處逢生！洋基火力大爆發　世界大賽11:4痛宰道奇續命

蔡其昌發50萬加菜金勉勵中華隊　隊長陳傑憲喊話：打進東京！

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

大谷翔平盜壘疑似傷到左肩表情痛苦　訓練師陪同退

彰化9歲妹撐251天「流淚離世」　小手緊握不肯放...阿嬤崩潰痛哭

Jasper全英文演講曝「星二代壓力」！　正能量滿滿...陳小春台下面露驕傲

68歲陳美鳳拿敬老卡搭捷運　遭站務員攔下:也太年輕

展榮展瑞上過心靈課程　致電關心家寧曝現況

康芮成「今年最胖」強颱　最快恐下午全台列陸警
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366