大谷翔平預言成功30歲登頂！圓首冠美夢感動喊：最完美收尾

▲大谷翔平 。（圖／路透）
記者王真魚／綜合報導
道奇隊在世界大賽第5戰上演史上最大逆轉秀，5局灌5分追平，8局再靠高飛犧牲打超前，系列賽以4勝1敗戰績拿下隊史第8冠。大谷翔平在30歲這一年，拿到渴望許久的首座世界大賽冠軍。賽後接受NHK採訪時，大谷翔平感動表示：「完成了最完美的收尾。」
大谷此役雖然4打數無安打，但在關鍵的8局因打擊妨害上壘，為貝茲的致勝高飛犧牲打創造契機。
這是大谷翔平生涯第7年首度打進季後賽，整體季後賽打擊成績為打率.230（61打數13安打）、3支全壘打、10分打點。其中在分區系列賽首戰擊出關鍵追平三分砲；對戰大都會的聯盟冠軍系列賽中，更創下17次上壘隊史紀錄。
值得一提的是，大谷在世界大賽第2戰因盜壘造成左肩半脫臼，但仍堅持出賽到最後一刻。9局守備時刻，他在休息區最前排緊盯戰況，當確定勝利的瞬間，興奮地衝出休息區，與隊友們擁抱慶祝這歷史性時刻。
大谷去年12月以10年7億美元（約新台幣221億元）加盟道奇，首年表現亮眼，例行賽出賽159場，打率、全壘打、打點、盜壘都刷新個人紀錄。雖然打率.310與打擊王失之交臂，但以54轟、130打點奪得雙冠王，更創下前無古人的「50轟50盜」。
17歲時，大谷曾在人生「九宮格」目標中寫下26歲要奪世界大賽冠軍、32歲奪第二冠的願望。雖然比原定計畫晚了幾年才拿下首冠，但在30歲前如願站上世界之巔，第一步的美夢成真，為這歷史性的一季寫下完美句點。
▲ 大谷翔平 。（圖／路透）
大谷的「人生目標表」
|年齡
|目標或成就
|17歲
|寫下「野球人生」
|18歲
|挑戰大聯盟
|19歲
|專攻英文、大聯盟目標3A
|20歲
|升上大聯盟、年薪目標15億日元
|21歲
|成為先發輪值、挑戰單季16勝
|22歲
|拿下賽揚獎
|23歲
|參加經典賽
|24歲
|投出一場「無安打比賽」、達成單季25勝
|25歲
|投出175公里世界最速火球
|26歲
|拿下世界大賽冠軍後結婚
|27歲
|再度為國出征經典賽並拿下MVP
|28歲
|兒子出生
|29歲
|再度投出一場「無安打比賽」
|30歲
|成為大聯盟日本最多勝投手
|31歲
|女兒出生
|32歲
|第2度奪世界大賽冠軍
|33歲
|第二個小孩出生
|34歲
|第三度奪世界大賽冠軍
|35歲
|打經典賽
|36歲
|創造最多三振紀錄
|37歲
|讓長子開始打棒球
|38歲
|狀況不如以往，打算退休
|39歲
|再拚一年，然後明年退休吧
|40歲
|要在生涯最後一戰投出「無安打比賽」
|41歲
|回到日本
|42歲
|將美國的棒球系統引進日本
|57歲
|正式退休
|58歲
|回到故鄉
|59歲
|擔任少棒總教練
|60歲
|到夏威夷度假
|65歲
|退休金3000萬日圓
|66歲
|環遊世界
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