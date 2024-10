睽違2年多復出開季僅3場出賽　公牛「球哥」又因傷高掛免戰牌

▲公牛「球哥」博爾(Lonzo Ball)。(圖/路透)



公牛「球哥」博爾(Lonzo Ball)睽違2年多後,本季終於重返球場,但博爾復出僅三場比賽後卻再次受傷,公牛官方於今天(30日)宣布,博爾在上一戰對陣灰熊隊的比賽中右手腕扭傷,該傷勢將在10天後二次評估。

博爾因左膝傷勢缺席了2022-23以及2023-24整年賽季,本賽季逐漸復原後才重返賽場;他最初在2022年1月因膝蓋瘀傷宣告球季報銷,隨後又被診斷出半月板撕裂需要立即開刀,起初預計博爾將於6至8週內恢復,但因膝蓋問題持續困擾,最終他缺席了2021-22賽季剩下比賽。

