睽違2年多復出開季僅3場出賽　公牛「球哥」又因傷高掛免戰牌

▲公牛「球哥」博爾（Lonzo Ball）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

公牛「球哥」博爾（Lonzo Ball）睽違2年多後，本季終於重返球場，但博爾復出僅三場比賽後卻再次受傷，公牛官方於今天（30日）宣布，博爾在上一戰對陣灰熊隊的比賽中右手腕扭傷，該傷勢將在10天後二次評估。

Lonzo Ball has suffered a right wrist sprain and will miss at least 10 days pic.twitter.com/gVGwSBqvse [廣告]請繼續往下閱讀... October 30, 2024

博爾因左膝傷勢缺席了2022-23以及2023-24整年賽季，本賽季逐漸復原後才重返賽場；他最初在2022年1月因膝蓋瘀傷宣告球季報銷，隨後又被診斷出半月板撕裂需要立即開刀，起初預計博爾將於6至8週內恢復，但因膝蓋問題持續困擾，最終他缺席了2021-22賽季剩下比賽。

Injury Update: Lonzo Ball sustained a right wrist sprain in the first quarter of last night's game at Memphis.



Ball will be re-evaluated in 10 days with updates provided as appropriate. — Chicago Bulls (@chicagobulls) October 30, 2024

2022-23賽季開始前，博爾接受了關節鏡清創手術以便解決膝傷併發症，當時公牛隊宣布他將在4至6週內重新評估，但博爾最終缺席了整個賽季，並在賽季結束前進行了第三次手術。

2023年3月，博爾動了軟骨移植和半月板移植手術，由於半月板移植需要從捐贈者那裡獲得新的半月板，導致耗時更長，最終該手術讓博爾缺席了2023-24賽季，引發了球隊高層與球迷的擔憂。

We will always love Lonzo Ball 3s pic.twitter.com/eN66XAebhb — CHGO Bulls (@CHGO_Bulls) October 29, 2024

本賽季獲隊醫許可復出後的博爾，在開季前三場比賽中場均出賽15.7分鐘，作為替補的他可以貢獻4.7分、3.7次助攻外加2.7記籃板，投籃命中率為35.7%，三分球命中率為33.3%。