24歲拿捕手雙料獎締最年輕紀錄　戴培峰一度低潮：自己很糟糕

▲▼中職戴培峰。（圖／記者李毓康攝）

記者歐建智／台北報導

富邦悍將捕手戴培峰是2018年選秀狀元，花了6年的時間，一度低潮懷疑自己，是不是這樣子而已，終於在今年拿到捕手個人獎，而且是金手套、最佳九人雙料，他說，「很開心！今年自己的目標就是拿個人獎。」

今年戴培峰以24歲拿下捕手金手套和最佳九人獎，生涯首度獲選個人獎，一次就是拿下2個大獎，締造中職史上最年輕包辦捕手雙料獎項。上一次包辦捕手金手套及最佳九人的本土捕手是2021年統一獅林岱安。

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戴培峰是2018年富邦悍將選秀第一指名、該年選秀狀元，且以560萬元簽約金加盟，2019年首度升上一軍出賽32場，2020年出賽46場、2021年出賽50場，始終沒有機會入圍個人獎。

「前幾年發展比自己想像中慢很多，不應該那麼差，」戴培峰表示，不知道自己還需要幾年，甚至覺得自己很糟糕，會不會搞不好就是這樣子而已，算是很低潮的時期。

此時捕手教練劉家豪來到富邦悍將，帶給戴培峰改變，「劉家豪說，你可以做得到，為什麼這樣子，你自己要去思考，」戴培峰表示，「他就帶著我一直訓練，是很重要的角色。」

2022年戴培峰出賽103場、捕手蹲捕100場，75支安打、2支全壘打、打擊率0.254，守備上有556刺殺、65次助殺、9次雙殺，但有5次失誤，守備0.992，生涯第一次入圍捕手個人獎。

但2022年捕手個人獎是中信兄弟福來喜獲選，戴培峰失望了，「那是我第一次入圍，數字有競爭力，會想要個入獎，22歲拿捕手獎是對自己一大肯定，」他說，前幾年不好，可以競爭捕手獎，「期望很大，但沒有拿到又很失落。」

戴培峰去年受傷一直調整，出賽52場不符規定，他表示，根本不會去想個人獎。

今年今年戴培峰出賽100場、捕手蹲捕96場，守備方面本季651次守備機會，580次刺殺、66次助殺，守備率0.992；打擊上繳出80支安打、11支二壘安打、打擊率0.283的成績，拿下捕手金手套和最佳九人獎。

「這個獎在2022年沒有拿到，自己很想拿，」戴培峰說，「很開心今年拿到獎，今年自己的目標就是拿個人獎，完成目標很開心。」

戴培峰謝謝教練，特別是劉家豪，他說，「當大家覺得我會不會這樣子而已，連我都不相信自己能不能做到，他就帶著我，練到現在可以拿獎，特別謝謝他，如果沒有他，我不可能那麼快拿到這個獎。」