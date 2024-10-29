「還好不是右肩」大谷翔平傷勢好轉！左手抓球衣有原因

▲大谷翔平 。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊大谷翔平世界大賽第3戰帶傷上陣，靠2次保送上壘。教頭羅伯斯表示（Dave Roberts）表示，他在打擊區還是有強大的存在感，明天關鍵封王戰，還是會讓他繼續出賽。大谷翔平賽後也指出，疼痛感已減緩，也慶幸並非右肩受傷。

大谷在確定勝利後，謹慎地跨欄加入慶祝行列。賽後記者會上，他特別說明為何賽前以及賽中都用溫熱器具加熱左肩患部。

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「醫生說不能冰敷很重要，所以比賽中也持續保溫。慶祝時也戴著同樣的裝置。」他進一步解釋為什麼用左手抓著球衣領口，「因為滑壘時如果用手撐地，很容易再次脫臼，所以要避免這種情況。」

關於受傷當下的情況，他表示，「當時並不太清楚」，好消息是，現在疼痛已經減緩。揮擊動作也逐漸恢復。

對於左肩有貼紮，大谷翔平認為，雖然感覺和平常不太一樣，但差異不會太大。他也慶幸右肩沒有受傷，「基本上如果是另一邊會更嚴重。是左肩受傷還算好，算是不幸中的大幸。」

被問到世界大賽後是否需要手術時，大谷翔平回答，「這個嗎...還沒討論到那個程度。等這個賽季完全結束後再檢查，看狀況如何。目前階段應該沒有問題。」

羅伯斯局間受訪時指出，大谷翔平雖然是帶傷上陣，但只要他上場，仍有強大的存在感。賽後，他強調，現在考慮要不要讓大谷出賽根本是多此一舉，明天同樣會讓大谷上場。