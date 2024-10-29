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大谷翔平異常跑壘！右手抓左胸球衣　為了保護左肩

▲▼大谷翔平。（圖／路透）

▲▼大谷翔平。（圖／路透，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛陽道奇今天（台北時間29日）在世界大賽G3以4比2戰勝洋基，道奇球星大谷翔平上一場比賽盜壘導致左肩脫臼，今日G3強忍肩傷上場，擔任第一棒、指定打擊。大谷上壘時會用手抓住球衣，FOX分析師韋蘭德（Ben Verlander）指出，大谷是為了不讓肩膀有多餘的動作影響表現，才用手按著球衣來保護左肩。

1局上，大谷上打擊區前先進行暖身，總計14次揮棒，轉動了2次左肩，顯現出左肩脫臼仍對大谷有影響，但首打席因洋基先發投手施密特（Clarke Schmidt）控球不穩，四壞球保送上壘。

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當大谷上壘後，他為了保護受傷的左肩，將手放在胸前，讓左肩不會有過大的晃動，隨後弗里曼（Freddie Freeman）轟出兩分砲，但大谷繞壘時，用手抓住球衣的領口，沒有揮動左臂，慢慢跑回本壘。

大谷翔平3局上第2個打席。面對施密特的第二球，出現了今天第一次揮棒，雖然揮棒落空，但大谷表情沒有異常。隨後的第五球，跑者艾德曼（Tommy Edman）啟動，形成了跑帶打的配合，大谷擊出滾地球出局。

▲▼大谷翔平。（圖／路透）

4局上，大谷第3個打席，洋基隊派出了左投柯特斯（Nestor Cortes），大谷纏鬥到滿球數，最終以揮棒落空結束。7局上，大谷出現了表情異常，最後2次揮棒改以單手揮棒，雖然露出了痛苦神情，且跟教練與醫療團隊示意沒事，但仍不停扭動左肩，最終擊出飛球遭接殺。9局上最後打席，大谷遭到觸身球保送。


 

關鍵字： MLB大谷翔平受傷

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