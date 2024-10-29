大谷翔平肩膀脫臼卻復原神速！　驚人影片曝「天才身體」

▲大谷翔平盜壘受傷卻復原神速。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

大聯盟道奇隊當家球星大谷翔平，在世界大賽第2戰因為盜壘不慎造成左肩膀脫臼，然而他僅休息一天就打算於第3戰正常上場。大谷的快速復原引發球迷熱議，這可能和他肩膀的「天賦異稟」有關。

回顧在日本火腿隊時期的影片，大谷曾多次展示自己柔軟度堪稱「可怕」的肩膀，可以向前折至近90度。某次甚至當場在一位女記者面前示範，讓記者大為驚訝。

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It’s crazy I bet he has other things he can do flexibly pic.twitter.com/2oVpPnzMnC — shobae 大谷翔平 ¹⁷ Ohtani Shohei (@shoheisaveus) October 28, 2024

All I want to say I know Shohei will play tomorrow and that he’s super flexible and I think that shoulder won’t bother him pic.twitter.com/cHFCbHlBI6 — shobae 大谷翔平 ¹⁷ Ohtani Shohei ¹⁷ ???? (@shoheisaveus) October 28, 2024

此類影片被網友翻出後，球迷紛紛留言驚嘆，「真的是天賦異稟」「我說過了，他就是個外星人！」