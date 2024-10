大谷翔平肩膀脫臼卻復原神速！　驚人影片曝「天才身體」

▲大谷翔平盜壘受傷卻復原神速。(圖/路透)



記者張靖榕/綜合報導

大聯盟道奇隊當家球星大谷翔平,在世界大賽第2戰因為盜壘不慎造成左肩膀脫臼,然而他僅休息一天就打算於第3戰正常上場。大谷的快速復原引發球迷熱議,這可能和他肩膀的「天賦異稟」有關。

回顧在日本火腿隊時期的影片,大谷曾多次展示自己柔軟度堪稱「可怕」的肩膀,可以向前折至近90度。某次甚至當場在一位女記者面前示範,讓記者大為驚訝。

It’s crazy I bet he has other things he can do flexibly pic.twitter.com/2oVpPnzMnC

All I want to say I know Shohei will play tomorrow and that he’s super flexible and I think that shoulder won’t bother him pic.twitter.com/cHFCbHlBI6