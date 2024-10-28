黑豹旗／社區起步吳祉恩完投7局率壽山闖8強　目標球速提升到147

▲▼桃園壽山高中吳祉恩完投7局 。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

桃園壽山高中今天在黑豹旗青棒賽，靠著吳祉恩完投7局好表現，2比1險勝擊敗成德高中，談到吳祉恩表現，壽山高中總教練郭東晏說：「用球數應該更精簡的。」

吳祉恩主投7局、94球，僅被敲5安打，沒有四壞球，送出6次三振，只丟1分自責分。郭東晏說：「投手用球數應該可以再更精簡，沒必要7局丟到90顆，原本設定是80顆以內要讓他下來，可是覺得勝敗還是想讓他來承擔。」

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按照黑豹旗規定，單日投球超過81球，投手必須休息4日，也就是說11月1日進行的8強戰中，吳祉恩無法再上場。郭東晏說：「沒辦法，今天如果這場超過用球數，下一場就給其他投手磨練。」

「後面壞球變多，讓用球數也變多」談到自己表現，吳祉恩說：「前半段控球、變化球位置還可以，但後半段表現有點差，配球沒辦法按照捕手配的球路，很多失投球。」

吳祉恩認為，後半段自己遇到一陣亂流，能投完整場比賽，多虧隊友的守備幫忙。至於為何會突然失控，吳祉恩說：「突然就...有點開掉，手跟不上身體。」

能夠在16強戰一夫當關，吳祉恩相當開心，「這場比賽很重要，黑豹旗輸一場就沒了，現在晉級了，想要再拼看看4強、冠軍戰。」

「以前上場投球會怕，現在自己比較大膽、自信，」從社區棒球起步的吳祉恩，因為社區隊伍的學長推薦，所以加入壽山棒球隊，他認為自己來到壽山後進步最多的就是心態、投球穩定度，壽山投手教練也會針對許多細節幫忙調整。

高三的吳祉恩，期待自己能在最後的高中生涯提升體能、球速、危機處理能力，「現在均速大概137，最快球速143，希望均速能提到141，最快球速提升到147，然後準度也要維持。」

壽山今年黑豹旗20人名單中，有12人來自龜山國中，還有5人來自青溪、1人來自新明，僅先發投手吳祉恩來自淡水、謝植家來自重慶，郭東晏透露，過去幾年壽山球員是全部來自桃園，但近年因為少子化，還是會有一些外縣市球員，吳祉恩就是自己主動加入的外縣市球員。