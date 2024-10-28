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快40歲詹皇計劃打滿82場　3連勝湖人竄升戰力榜前5名

▲▼湖人天王詹姆斯。（圖／路透）

▲湖人天王詹姆斯。（圖／路透，下同）

記者游郁香／綜合報導

年底就要滿40歲的湖人天王詹姆斯(LeBron James)，前役對國王決勝節6投6中獨攬16分、6助攻和5籃板，成為NBA史上首位單節繳出此數據的球員，生涯邁入第22季的詹皇更豪語本季要打滿82場。紫金軍團開季拉出3連勝，在《亞利桑那共和報》公布的戰力榜上竄升第5。

詹姆斯已是現役NBA球員中最老的一位，卻依舊維持不可思議的巔峰狀態，上周迎戰國王的比賽，他化身「第4節先生」，決勝節6投6中砍下16分、6助攻和5籃板，包辦3顆三分球，幫助湖人克服7分落後，終場反贏了4分。根據統計，詹皇是史上首位單節以100%命中率拿下至少15分、5助攻和5籃板的球員。

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被問到繳出如此出色表現的祕訣時，詹姆斯點出有3個重點，充足睡眠、補充水分和吃好的食物，「真的，昨晚比賽結束後我一回家就睡覺。今天睡了兩次午覺，吃了一些非常好的食物，而且我今天一直在補充水分。」

▲▼湖人天王詹姆斯。（圖／路透）

至於本季是否會打「背靠背」比賽，詹姆斯則肯定地說，「是的。我計劃打每一場比賽，我們拭目以待。你永遠不知道會發生什麼事，如果我不打，也看看會怎樣。」

詹姆斯過去僅在2017-18賽季打滿82場，那是他在騎士的最後一季，上季他出賽71場，創下2018年夏天轉戰湖人以來的新高。但漫長的NBA賽季，輕微的傷病很難避免，詹皇可能還是會缺席一些比賽。

▲▼湖人詹姆斯、戴維斯。（圖／路透）

湖人明(29)日將再戰太陽，展開客場5連戰，《亞利桑那共和報》今(28)日公布最新的戰力榜，拉出3連勝的紫金大軍竄升第5，第1到第4名依序是同樣3連勝的塞爾提克、2勝0敗的雷霆、2勝1敗的灰狼和1勝1敗的尼克。

《亞利桑那共和報》提到，在兩支3勝0敗的球隊——騎士和湖人之間選擇由哪一隊進入前5名非常困難，但湖人連續擊敗灰狼、太陽和國王，新帥瑞迪克(JJ Redick)開季的執教表現和狀態看起來很不錯，湖人與太陽明日再次交手，預計會相當精彩，特別是前一次碰頭，太陽在洛杉磯遭到22分逆轉。

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇

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