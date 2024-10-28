運動雲

>

中國第7人！崔永熙NBA首秀被冷水潑到　西蒙斯不出手硬傳僅拿2分

記者游郁香／綜合報導

來自中國的21歲小將崔永熙今(28)日迎來NBA首秀，代表籃網在主場迎戰強敵公鹿，他在最後1分58秒替補上陣，攻擊籃框造成犯規，2罰1中拿下個人在NBA的第1分，布魯克林最終也以115比102迎來本季首勝，賽後慶祝時，新任主帥費南德茲(Jordi Fernandez)被潑冷水，崔永熙也意外被「波及」。

▲▼中國小將崔永熙迎來NBA首秀。（圖／路透）

▲中國小將崔永熙迎來NBA首秀。（圖／路透）

[廣告]請繼續往下閱讀...

身高201公分的崔永熙過去2季效力中國CBA廣州龍獅，菜鳥季就囊括年度最佳新銳球員、星銳賽最有價值球員，連2年都進入國內球員第2陣容，今年9月他與籃網簽下雙向合約，今日對公鹿一役，他成了史上第7位登上NBA的中國本土球員，前6位分別是王治郅、巴特爾、姚明、易建聯、孫悅、周琦。

比賽最後1分58秒，籃網領先18分，崔永熙替補上陣，他接到隊友的傳球後，選擇攻擊籃框造成犯規，獲得2罰機會，第1罰沒能命中，第2罰把握住，拿下個人在NBA的第1分，前一次有中國本土球員在NBA正式比賽得分，得追溯到2018年10月30日的周琦。

▲▼中國小將崔永熙迎來NBA首秀。（圖／路透）

▲中國小將崔永熙迎來NBA首秀。（圖／路透）

崔永熙這一戰出賽118秒，透過罰球得到1分，其他數據都掛蛋。他賽後坦言，「第一罰確實有點緊，但第二罰進了就好多了。」他強調無論上場時間是30秒或3分鐘，只要把自己在場上的事做好就行。

籃網此戰以115比102擊退2屆年度MVP安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)領軍的公鹿，這也是他們本季首勝，新任主帥費南德茲賽後被潑冷水，崔永熙也意外被潑及，「我看到教練被潑了，我人還沒上去臉上就被來了一桶。」

▲▼籃網西蒙斯、公鹿安戴托昆波。（圖／路透））

▲籃網西蒙斯、公鹿安戴托昆波。（圖／路透）

籃網開心慶祝本季開胡，但被譏諷是「薪水小偷」的2016年狀元西蒙斯(Ben Simmons)再次引來一片罵聲，他末節最後4分鐘成功抄走公鹿後場球星里拉德(Damian Lillard)的球，帶球往禁區前進，過程中把球傳給隊友，隊友再把球傳給人已經到了籃下的他，他卻拒絕出手還想再傳，白白浪費了進攻的機會。

西蒙斯整場出賽24分鐘，3投1中僅拿下2分，另有6籃板、6助攻和1抄截。

關鍵字： NBA籃網西蒙斯中國崔永熙

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／來了！中信兄弟宣布奪冠封王優惠　共享冠軍榮耀

快訊／來了！中信兄弟宣布奪冠封王優惠　共享冠軍榮耀

好消息！大谷翔平G3照常出賽　最新傷勢狀況曝

好消息！大谷翔平G3照常出賽　最新傷勢狀況曝

黑豹旗專題／歡迎登機！從女棒國手到空服員：張甄芸的夢想起飛

黑豹旗專題／歡迎登機！從女棒國手到空服員：張甄芸的夢想起飛

道奇布勒笑稱學不成大谷翔平的「惡魔指叉」　G3戰洋基盼他能出賽

道奇布勒笑稱學不成大谷翔平的「惡魔指叉」　G3戰洋基盼他能出賽

詹皇因八村壘「不傳球」發火？　「我連得10分你被防守還硬出手」

詹皇因八村壘「不傳球」發火？　「我連得10分你被防守還硬出手」

湖人撿到寶？菜鳥射手柯奈特與喬丹牌簽約　新帥瑞迪克也誇他

湖人撿到寶？菜鳥射手柯奈特與喬丹牌簽約　新帥瑞迪克也誇他

味全龍自由市場鎖定打者　4年大聯盟資歷洋砲來台測試

味全龍自由市場鎖定打者　4年大聯盟資歷洋砲來台測試

大谷翔平左肩傷勢好轉　道奇教頭樂觀：願意出賽就讓他打G3

大谷翔平左肩傷勢好轉　道奇教頭樂觀：願意出賽就讓他打G3

味全龍保護名單討論中　森榮鴻自請離隊

味全龍保護名單討論中　森榮鴻自請離隊

熱火3冠傳奇韋德雕像揭幕！媒體全看傻　本人：那傢伙是誰？

熱火3冠傳奇韋德雕像揭幕！媒體全看傻　本人：那傢伙是誰？

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

熱門新聞

快訊／來了！中信兄弟宣布奪冠封王優惠　共享冠軍榮耀

好消息！大谷翔平G3照常出賽　最新傷勢狀況曝

黑豹旗專題／歡迎登機！從女棒國手到空服員：張甄芸的夢想起飛

道奇布勒笑稱學不成大谷翔平的「惡魔指叉」　G3戰洋基盼他能出賽

詹皇因八村壘「不傳球」發火？　「我連得10分你被防守還硬出手」

湖人撿到寶？菜鳥射手柯奈特與喬丹牌簽約　新帥瑞迪克也誇他

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中信兄弟宣布奪冠各項封王優惠

2好消息！大谷翔平G3照常出賽　最新傷勢狀況曝

3張甄芸從女棒國手到空服員

4道奇布勒學不成大谷「惡魔指叉」

5詹皇因八村壘「不傳球」發火？

最新新聞

1球僮變隊友　黃恩賜回憶超殺郭俊麟

2勇士為「柯瑞缺陣」做好準備

38年前看林智勝開轟　激勵曾頌恩

4林安可傷勢沒問題！古林辭退嘆可惜

5中信兄弟宣布奪冠各項封王優惠

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平盜壘疑似傷到左肩表情痛苦　訓練師陪同退

道奇vs洋基G2七局下半　大谷翔平盜壘「左肩脫臼」

弗里曼轟「再見滿貫砲」逆轉勝 大谷翔平嗨翻：最棒的全壘打！

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

南珉貞應援見球迷遞加油板　看到「明年要回來」感動拭淚

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

練習生原唱前跳「粉泰斯北逼」超魔性　大聲看完顧傻笑...李昇基：開心就好
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366