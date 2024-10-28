中國第7人！崔永熙NBA首秀被冷水潑到　西蒙斯不出手硬傳僅拿2分

????Cui made his NBA regular season debut & scored his 1st point????



????????China's 21-year-old Cui Yongxi came off the bench and made 1 of 2 free throws for his 1st point in regular season



????The Brooklyn Nets beat the Milwaukee Bucks 115-102 for their 1st win of the season#NetsWorld pic.twitter.com/4K4g8loroz — CGTN Sports Scene (@CGTNSportsScene) October 28, 2024

記者游郁香／綜合報導

來自中國的21歲小將崔永熙今(28)日迎來NBA首秀，代表籃網在主場迎戰強敵公鹿，他在最後1分58秒替補上陣，攻擊籃框造成犯規，2罰1中拿下個人在NBA的第1分，布魯克林最終也以115比102迎來本季首勝，賽後慶祝時，新任主帥費南德茲(Jordi Fernandez)被潑冷水，崔永熙也意外被「波及」。

▲中國小將崔永熙迎來NBA首秀。（圖／路透）

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身高201公分的崔永熙過去2季效力中國CBA廣州龍獅，菜鳥季就囊括年度最佳新銳球員、星銳賽最有價值球員，連2年都進入國內球員第2陣容，今年9月他與籃網簽下雙向合約，今日對公鹿一役，他成了史上第7位登上NBA的中國本土球員，前6位分別是王治郅、巴特爾、姚明、易建聯、孫悅、周琦。

比賽最後1分58秒，籃網領先18分，崔永熙替補上陣，他接到隊友的傳球後，選擇攻擊籃框造成犯規，獲得2罰機會，第1罰沒能命中，第2罰把握住，拿下個人在NBA的第1分，前一次有中國本土球員在NBA正式比賽得分，得追溯到2018年10月30日的周琦。

▲中國小將崔永熙迎來NBA首秀。（圖／路透）

崔永熙這一戰出賽118秒，透過罰球得到1分，其他數據都掛蛋。他賽後坦言，「第一罰確實有點緊，但第二罰進了就好多了。」他強調無論上場時間是30秒或3分鐘，只要把自己在場上的事做好就行。

籃網此戰以115比102擊退2屆年度MVP安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)領軍的公鹿，這也是他們本季首勝，新任主帥費南德茲賽後被潑冷水，崔永熙也意外被潑及，「我看到教練被潑了，我人還沒上去臉上就被來了一桶。」

▲籃網西蒙斯、公鹿安戴托昆波。（圖／路透）

籃網開心慶祝本季開胡，但被譏諷是「薪水小偷」的2016年狀元西蒙斯(Ben Simmons)再次引來一片罵聲，他末節最後4分鐘成功抄走公鹿後場球星里拉德(Damian Lillard)的球，帶球往禁區前進，過程中把球傳給隊友，隊友再把球傳給人已經到了籃下的他，他卻拒絕出手還想再傳，白白浪費了進攻的機會。

西蒙斯整場出賽24分鐘，3投1中僅拿下2分，另有6籃板、6助攻和1抄截。