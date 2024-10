柯瑞傷退！2度扭傷左腳踝表情痛苦　勇士不敵快艇吞本季首敗

Here's Curry injuring his ankle. Doesn't look good https://t.co/HjydSgccBr

記者游郁香/綜合報導

從熱身賽到開季前2戰一路連勝的勇士,今(28)日迎來主場開幕戰,面對剩哈登(James Harden)「單核」領軍的快艇,不僅沒能討到便宜,還傷了天王柯瑞(Stephen Curry),「咖哩大神」下半場2度扭到左腳踝,在第4節還剩7分55秒時退場,表情看起來十分痛苦,勇士終場也以104比112吞下本季首敗。

Stephen Curry went back to the locker room after twisting his ankle. pic.twitter.com/s6a4bRBuuJ