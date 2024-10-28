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柯瑞傷退！2度扭傷左腳踝表情痛苦　勇士不敵快艇吞本季首敗

記者游郁香／綜合報導

從熱身賽到開季前2戰一路連勝的勇士，今(28)日迎來主場開幕戰，面對剩哈登(James Harden)「單核」領軍的快艇，不僅沒能討到便宜，還傷了天王柯瑞(Stephen Curry)，「咖哩大神」下半場2度扭到左腳踝，在第4節還剩7分55秒時退場，表情看起來十分痛苦，勇士終場也以104比112吞下本季首敗。

勇士熱身賽6戰全勝，開季前2場總共贏了77分，團隊士氣高漲，沒想到在主場開幕戰遭逢噩耗，第3節剩下2分49秒，當家一哥柯瑞進攻時扭到左腳踝，他回到板凳席用彈力帶拉伸腳部，當大家看到他在末節最後8分08秒重回場上時，全都鬆了一口氣，未料他隨即2度扭傷，導致傷勢加重。

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柯瑞回到場上僅13秒就被迫退場，他面露痛苦表情，在訓練人員陪同下，一跛一跛走向休息室，隨後勇士宣布他此戰不會回歸，留下18分、6助攻和4籃板，外帶2抄截、1火鍋的數據。

▲▼勇士天王柯瑞。（圖／路透）

▲勇士天王柯瑞。（圖／路透）

儘管威金斯(Andrew Wiggins)今日以15投11中飆出29分，包辦5顆三分球，在決勝節率隊追分，但快艇有3名先發球員得分突破20大關，哈登攻下23分、11助攻和7籃板；長人祖巴奇(Ivica Zubac)貢獻23分、17籃板和6助攻，外帶2抄截、1火鍋；鮑威爾(Norman Powell)也拿下20分，快艇最終以112比104賞給勇士本季首敗。

勇士主帥柯爾(Steve Kerr)賽後透露，柯瑞的情況還好，他以「輕度或中度」來形容「咖哩」的扭傷狀況，將在今晚進行核磁共振檢查。

關鍵字： NBA勇士柯瑞快艇哈登

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