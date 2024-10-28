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中華職棒與澳洲職棒合作　12位選手出征俠盜隊

▲中職與俠盜隊合作 。（圖／中職提供）

▲中職與俠盜隊合作 。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中華職棒與澳洲職棒布里斯本俠盜隊合作，共推薦12位選手參賽，分為兩梯次出征。此次合作，由中職聯盟負責球員的交通、住宿費用，並配有隨行翻譯和防護員，旨在加強中職潛力球員的實戰經驗，為下個賽季做足準備。

第一梯次選手將於11月4日出發，包括中信兄弟的王奕凱、統一7-ELEVEn獅的林子崴、樂天桃猿的林耀煌、味全龍的趙璟榮、富邦悍將的蔡佳諺、台鋼雄鷹的林家鋐。他們將從11月15日起至12月15日參與澳洲職棒例行賽。

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第二梯次選手將於12月17日出發，包括中信兄弟的楊祥禾、統一7-ELEVEn獅的姚杰宏、樂天桃猿的林華偉、味全龍的林辰勳、富邦悍將的王苡丞、台鋼雄鷹的謝葆錡。他們將從12月19日至隔年1月19日參與澳洲職棒例行賽。若俠盜隊最終有打進季後賽，第二梯次的球員必須完整參與至多2週期間的季後賽才能離隊。

此外，明年1月18日，中華職棒將與布里斯本俠盜隊共同舉辦「台灣日」，讓澳洲的球迷朋友透過台灣日認識台灣，也藉以加深台澳關係，期待在棒球運動或其他領域都能有更多合作機會，達成台澳雙方的深層交流。

▲中職與俠盜隊合作 。（圖／中職提供）

▲中職與俠盜隊合作 。（圖／中職提供）

關鍵字： 中職俠盜隊澳洲職棒台灣日合作

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