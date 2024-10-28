大谷翔平左肩傷勢好轉　道奇教頭樂觀：願意出賽就讓他打G3

▲大谷翔平盜壘受傷。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇與洋基27日（台灣時間）進行世界大賽G2，大谷翔平盜壘傷到左肩半脫臼，羅伯斯表示，「如果他能夠出賽，而且也有意願出賽的話，就會讓他上場。」

大谷翔平7局下1出局第四打席，從霍姆斯（Clay Holmes）手中選到保送，嘗試盜二壘時遭到觸殺，起身時很吃力，顯露出痛苦的表情，防護員上前觀察後，扶著他的左手一起走回休息室。賽後2分鐘大谷翔平就離開球場，肩膀並未冰敷。

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道奇28日來到洋基球場訓練，大谷翔平雖因需要檢查而與球隊分開行動，但在洋基球場的置物櫃已經準備好他的所有「比賽裝備」，包括帽子、球衣褲、襪子、打擊手套、護肘、護脛、手套，以及三套釘鞋。

羅伯斯受訪表示，「雖然檢查結果還沒收到，但根據訓練員得知，翔平今早狀況不錯，活動範圍和力量都良好。他將在30分鐘內抵達球場進行訓練。」

談到能否出賽關鍵點，羅伯斯表示，「他已經完成揮棒動作，接下來通過打擊練習台和打擊籠練習就能了解狀況。他很了解自己的身體。如果他覺得狀態足夠好，就沒有理由不出場。」關於是否惡化的疑慮，他也說，「等確認能出賽時才會做決定。（不過，）我預估不會有這種可能。」

根據訓練員報告判斷，羅伯斯認為大谷翔平G3不會缺陣，他說，「傷到左肩後側。我不認為會影響打擊。如果能出場，應該不會有影響。」

羅伯斯還談到了大谷正在接受的治療，包括在訓練室進行力量和活動範圍測試、冰敷治療，以及核磁共振檢查。他表示這個情況與2020年貝林傑（Cody Bellinger）在國聯冠軍賽第7戰時的傷勢相似，但強調對左打者來說，左肩的傷勢比右肩的影響小。儘管大谷可能不是百分之百的狀態，但只要他能夠並且願意出賽，就會讓他上場。目前大谷因需要進行核磁共振檢查，所以是單獨搭機前往球場。