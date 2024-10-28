運動雲

>

大谷翔平左肩傷勢好轉　道奇教頭樂觀：願意出賽就讓他打G3

▲▼大谷翔平盜壘受傷。（圖／路透）

▲大谷翔平盜壘受傷。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導 

道奇與洋基27日（台灣時間）進行世界大賽G2，大谷翔平盜壘傷到左肩半脫臼，羅伯斯表示，「如果他能夠出賽，而且也有意願出賽的話，就會讓他上場。」

大谷翔平7局下1出局第四打席，從霍姆斯（Clay Holmes）手中選到保送，嘗試盜二壘時遭到觸殺，起身時很吃力，顯露出痛苦的表情，防護員上前觀察後，扶著他的左手一起走回休息室。賽後2分鐘大谷翔平就離開球場，肩膀並未冰敷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

道奇28日來到洋基球場訓練，大谷翔平雖因需要檢查而與球隊分開行動，但在洋基球場的置物櫃已經準備好他的所有「比賽裝備」，包括帽子、球衣褲、襪子、打擊手套、護肘、護脛、手套，以及三套釘鞋。

羅伯斯受訪表示，「雖然檢查結果還沒收到，但根據訓練員得知，翔平今早狀況不錯，活動範圍和力量都良好。他將在30分鐘內抵達球場進行訓練。」

談到能否出賽關鍵點，羅伯斯表示，「他已經完成揮棒動作，接下來通過打擊練習台和打擊籠練習就能了解狀況。他很了解自己的身體。如果他覺得狀態足夠好，就沒有理由不出場。」關於是否惡化的疑慮，他也說，「等確認能出賽時才會做決定。（不過，）我預估不會有這種可能。」

根據訓練員報告判斷，羅伯斯認為大谷翔平G3不會缺陣，他說，「傷到左肩後側。我不認為會影響打擊。如果能出場，應該不會有影響。」

羅伯斯還談到了大谷正在接受的治療，包括在訓練室進行力量和活動範圍測試、冰敷治療，以及核磁共振檢查。他表示這個情況與2020年貝林傑（Cody Bellinger）在國聯冠軍賽第7戰時的傷勢相似，但強調對左打者來說，左肩的傷勢比右肩的影響小。儘管大谷可能不是百分之百的狀態，但只要他能夠並且願意出賽，就會讓他上場。目前大谷因需要進行核磁共振檢查，所以是單獨搭機前往球場。

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

好消息！大谷翔平G3照常出賽　最新傷勢狀況曝

好消息！大谷翔平G3照常出賽　最新傷勢狀況曝

道奇布勒笑稱學不成大谷翔平的「惡魔指叉」　G3戰洋基盼他能出賽

道奇布勒笑稱學不成大谷翔平的「惡魔指叉」　G3戰洋基盼他能出賽

詹皇因八村壘「不傳球」發火？　「我連得10分你被防守還硬出手」

詹皇因八村壘「不傳球」發火？　「我連得10分你被防守還硬出手」

湖人撿到寶？菜鳥射手柯奈特與喬丹牌簽約　新帥瑞迪克也誇他

湖人撿到寶？菜鳥射手柯奈特與喬丹牌簽約　新帥瑞迪克也誇他

大谷翔平左肩傷勢好轉　道奇教頭樂觀：願意出賽就讓他打G3

大谷翔平左肩傷勢好轉　道奇教頭樂觀：願意出賽就讓他打G3

味全龍自由市場鎖定打者　4年大聯盟資歷洋砲來台測試

味全龍自由市場鎖定打者　4年大聯盟資歷洋砲來台測試

黑豹旗專題／歡迎登機！從女棒國手到空服員：張甄芸的夢想起飛

黑豹旗專題／歡迎登機！從女棒國手到空服員：張甄芸的夢想起飛

味全龍保護名單討論中　森榮鴻自請離隊

味全龍保護名單討論中　森榮鴻自請離隊

支持中國基層棒球發展　第一屆中國信託杯青少年棒球聯賽落幕

支持中國基層棒球發展　第一屆中國信託杯青少年棒球聯賽落幕

黑豹旗／王牌潛水艇陳世展無法止血！東體投手崩盤　教頭：太急躁

黑豹旗／王牌潛水艇陳世展無法止血！東體投手崩盤　教頭：太急躁

14歲機車猴中指挑釁四輪　下秒「擊落自己」手臂斷了

熱門新聞

好消息！大谷翔平G3照常出賽　最新傷勢狀況曝

道奇布勒笑稱學不成大谷翔平的「惡魔指叉」　G3戰洋基盼他能出賽

詹皇因八村壘「不傳球」發火？　「我連得10分你被防守還硬出手」

湖人撿到寶？菜鳥射手柯奈特與喬丹牌簽約　新帥瑞迪克也誇他

大谷翔平左肩傷勢好轉　道奇教頭樂觀：願意出賽就讓他打G3

味全龍自由市場鎖定打者　4年大聯盟資歷洋砲來台測試

讀者回應

﻿

熱門新聞

1好消息！大谷翔平G3照常出賽　最新傷勢狀況曝

2道奇布勒學不成大谷「惡魔指叉」

3詹皇因八村壘「不傳球」發火？

4湖人菜鳥射手柯奈特與喬丹牌簽約

5大谷翔平傷勢好轉　羅伯斯：會打G3

最新新聞

1熱火傳奇韋德雕像揭幕！媒體全看傻

2道奇布勒學不成大谷「惡魔指叉」

3大谷翔平傷勢好轉　羅伯斯：會打G3

4張甄芸從女棒國手到空服員

5樂團主唱張鈞皓難忘當年古林一幕

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平盜壘疑似傷到左肩表情痛苦　訓練師陪同退

道奇vs洋基G2七局下半　大谷翔平盜壘「左肩脫臼」

弗里曼轟「再見滿貫砲」逆轉勝 大谷翔平嗨翻：最棒的全壘打！

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

南珉貞應援見球迷遞加油板　看到「明年要回來」感動拭淚

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

畫面曝 台中BMW撞死行人竟肇逃　駕駛躲2小時遭逮捕
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366