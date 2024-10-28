好消息！大谷翔平G3照常出賽　最新傷勢狀況曝

▲大谷翔平盜壘受傷。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

洛杉磯道奇隊超級球星大谷翔平在世界大賽第2戰中，對上洋基時不慎傷到左肩。經過檢查，球隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露好消息，傷勢雖為左肩半脫臼，但大谷「狀況良好」（Great)，G3能夠照常上場。

羅伯茲27日告訴ESPN，大谷「狀況良好」，28日G3上場沒有問題。道奇隊目前尚未正式發布公告。

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由Capital One贊助的世界大賽第3戰將於周一晚上8點（東岸時間）／下午5點（太平洋時間）在FOX播出。

大谷於G2第7局結束時嘗試盜壘，卻不慎左臂著地造成左肩半脫臼，隨即向二壘裁判要求暫停，並在訓練團隊陪同下離場，當時他輕輕護著左臂，表情痛苦，顯得小心翼翼。賽後他幾乎立刻離開球場，並未提供進一步的傷情更新。

羅伯茲賽後表示，大谷的力量和移動情況都還不錯；大谷當天將沒有跟隨球隊飛往紐約，而是留在洛杉磯檢查。據悉，大谷在27日前往紐約前安排了一次MRI檢查，以進一步評估傷勢。

羅伯茲也正面回應，表示大谷G3能夠「照常上場」。

大谷翔平正朝著第三座最有價值球員（MVP）獎邁進，本賽季他創下紀錄，成為首位同時達成單季50支全壘打與50次盜壘的球員。此外，他在季後賽表現亮眼，首場對陣教士隊的比賽中就擊出三分全壘打。

儘管大谷在世界大賽前兩戰僅有1支安打（8打數），但他在首戰中跑回追平分，幫助球隊取得勝利。他的份量與對對手的威嚇力已經非常明確，G3能夠出賽對於道奇來說是再好不過的消息。