吳永盛替補飆16分建功　富邦勇士拆鋼鐵人新賽季開胡

▲富邦勇士吳永盛。（圖／富邦勇士提供，下同）

文／中央社

台灣職籃P. LEAGUE+聯盟今天進行開幕週第2場賽事，台北富邦勇士主場迎戰來訪的高雄鋼鐵人，靠著吳永盛替補出賽挹注16分幫助下，以108比93擊敗對手，迎來新賽季首勝。

PLG本週進行新賽季開幕週賽程，昨天首日勇士主場不敵領航猿，今天背靠背出賽，面對鋼鐵人，上半場以58比50領先。

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易籃後鋼鐵人雖然一度追到2分差距，但勇士此時拉出1波23比8的攻勢，在前3節結束，擴大為86比74的雙位數領先。 第4節鋼鐵人命中率下滑，單節僅進帳19分，讓勇士輕鬆帶走比賽勝利。

勇士全隊有6人得分達雙位數，其中洋將沃斯特（Brandon Walters）繳出23分、12籃板的雙十成績單。

替補出賽24分鐘的吳永盛，三分球5投4中拿下16分，外帶4籃板、2助攻。賽後他接受轉播單位訪問時表示，拿下勝利非常開心，尤其球隊昨天輸球後有點低迷，今天這是一場團隊的勝利。

談到自己的表現，吳永盛提到：「賽季前總教練就希望我用防守能量來帶動全隊進攻，而我自己在休賽期間也花了很多時間在訓練定點三分球上，現在看起來也收到成效。」