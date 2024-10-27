運動雲

>

吳永盛替補飆16分建功　富邦勇士拆鋼鐵人新賽季開胡

▲▼富邦勇士吳永盛、林志傑。（圖／富邦勇士提供）

▲富邦勇士吳永盛。（圖／富邦勇士提供，下同）

文／中央社

台灣職籃P. LEAGUE+聯盟今天進行開幕週第2場賽事，台北富邦勇士主場迎戰來訪的高雄鋼鐵人，靠著吳永盛替補出賽挹注16分幫助下，以108比93擊敗對手，迎來新賽季首勝。

PLG本週進行新賽季開幕週賽程，昨天首日勇士主場不敵領航猿，今天背靠背出賽，面對鋼鐵人，上半場以58比50領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

易籃後鋼鐵人雖然一度追到2分差距，但勇士此時拉出1波23比8的攻勢，在前3節結束，擴大為86比74的雙位數領先。 第4節鋼鐵人命中率下滑，單節僅進帳19分，讓勇士輕鬆帶走比賽勝利。

▲▼富邦勇士吳永盛、林志傑。（圖／富邦勇士提供）

勇士全隊有6人得分達雙位數，其中洋將沃斯特（Brandon Walters）繳出23分、12籃板的雙十成績單。

替補出賽24分鐘的吳永盛，三分球5投4中拿下16分，外帶4籃板、2助攻。賽後他接受轉播單位訪問時表示，拿下勝利非常開心，尤其球隊昨天輸球後有點低迷，今天這是一場團隊的勝利。

談到自己的表現，吳永盛提到：「賽季前總教練就希望我用防守能量來帶動全隊進攻，而我自己在休賽期間也花了很多時間在訓練定點三分球上，現在看起來也收到成效。」

關鍵字： PLG富邦勇士吳永盛高雄鋼鐵人

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

味全龍保護名單討論中　森榮鴻自請離隊

味全龍保護名單討論中　森榮鴻自請離隊

快訊／山本由伸6.1局失1分好投！道奇3轟4比2剋洋基世界大賽2連勝

快訊／山本由伸6.1局失1分好投！道奇3轟4比2剋洋基世界大賽2連勝

道奇教頭曝大谷翔平「左肩脫臼」將檢查　隊友：全場瞬間靜默

道奇教頭曝大谷翔平「左肩脫臼」將檢查　隊友：全場瞬間靜默

快訊／不妙！大谷翔平盜壘疑似傷到左肩表情痛苦　訓練師陪同退場

快訊／不妙！大谷翔平盜壘疑似傷到左肩表情痛苦　訓練師陪同退場

外媒曝大谷翔平左肩疑似脫臼　日媒：肩膀未冰敷賽後2分鐘即離場

外媒曝大谷翔平左肩疑似脫臼　日媒：肩膀未冰敷賽後2分鐘即離場

大谷翔平錯失MVP由賈吉勝出　塞爾獲國聯最佳投手、東山再起獎雙料

大谷翔平錯失MVP由賈吉勝出　塞爾獲國聯最佳投手、東山再起獎雙料

味全龍自由市場鎖定打者　4年大聯盟資歷洋砲來台測試

味全龍自由市場鎖定打者　4年大聯盟資歷洋砲來台測試

中職冠軍賽　驚見建案工人站鷹架「一起炸裂」！眼尖球迷拍到了

中職冠軍賽　驚見建案工人站鷹架「一起炸裂」！眼尖球迷拍到了

詹皇之子NBA夢暫時幻滅　布朗尼將下放發展聯盟

詹皇之子NBA夢暫時幻滅　布朗尼將下放發展聯盟

詹皇因八村壘「不傳球」發火？　「我連得10分你被防守還硬出手」

詹皇因八村壘「不傳球」發火？　「我連得10分你被防守還硬出手」

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

熱門新聞

味全龍保護名單討論中　森榮鴻自請離隊

快訊／山本由伸6.1局失1分好投！道奇3轟4比2剋洋基世界大賽2連勝

道奇教頭曝大谷翔平「左肩脫臼」將檢查　隊友：全場瞬間靜默

快訊／不妙！大谷翔平盜壘疑似傷到左肩表情痛苦　訓練師陪同退場

外媒曝大谷翔平左肩疑似脫臼　日媒：肩膀未冰敷賽後2分鐘即離場

大谷翔平錯失MVP由賈吉勝出　塞爾獲國聯最佳投手、東山再起獎雙料

讀者回應

﻿

熱門新聞

1味全保護名單討論中　森榮鴻離隊

2山本由伸6.1局失1分　世界大賽2連勝

3道奇教頭曝大谷翔平脫臼將檢查

4不妙！大谷翔平盜壘疑似傷到左肩

5大谷翔平左肩傷勢未冰敷　賽後2分鐘即離場

最新新聞

1第一屆中國信託杯青少年棒球聯賽落幕

2王牌潛水艇陳世展無法止血！東體投手崩盤

3大溪賴謙凡壓制東體飆出生涯最速

4夢到開轟真的敲滿貫砲　大溪李旻翰生涯首轟

5教練！我們帶你去台南！大溪闖8強

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平盜壘疑似傷到左肩表情痛苦　訓練師陪同退

道奇vs洋基G2七局下半　大谷翔平盜壘「左肩脫臼」

弗里曼轟「再見滿貫砲」逆轉勝 大谷翔平嗨翻：最棒的全壘打！

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

南珉貞應援見球迷遞加油板　看到「明年要回來」感動拭淚

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

畫面曝 台中BMW撞死行人竟肇逃　駕駛躲2小時遭逮捕
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366