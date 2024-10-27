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鄭怡靜7局惜敗日本20歲新星　止步WTT冠軍賽4強仍締個人最佳

▲巴黎奧運桌球鄭怡靜 。（圖／中華奧會提供）

▲台灣一姐鄭怡靜 。（圖／中華奧會資料照）

記者游郁香／綜合報導

台灣一姐鄭怡靜昨(26)日在蒙佩利爾冠軍賽擊退16歲埃及「黑馬」戈達(Hana Goda)，挺進女單最終4強，已寫下我國女將在「冠軍賽」的最佳成績，今(27日)晚與日本20歲新星大藤沙月爭搶決賽門票，學姊率先以3比2聽牌，可惜接下來2局都敗下陣來，最終以3比4遭逆轉，無緣爭冠。

世界排名第10的鄭怡靜，過去8度參加冠軍賽，有3次都止步8強，昨日她終於取得突破，以3比1擊敗本屆最大「黑馬」、16歲的埃及小將戈達，成功闖進4強，今日準決賽碰上世界第15的日本新星大藤沙月，首局在3比3後連下4分取得領先，以11比8先下一城。

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進入次局，雙方形成拉鋸，鄭怡靜局末被對手以10比7逼出3個局點，學姊以7比11讓出此局。

▲巴黎奧運桌球鄭怡靜 。（圖／中華奧會提供）

▲台灣一姐鄭怡靜 。（圖／中華奧會資料照）

鄭怡靜第3局開局遇上亂流，陷入0比6落後，儘管一度從1比8追到5比8僅3分差，可惜接著又連失2分，對手取得5個局點，學姊雖化解了3個，仍以8比11再掉1局，總局數1比2落後。

來到第4局，鄭怡靜從0比3開局一路追成7比7，在8比8平手後連拿2分，10比8取得2個局點，以11比9扳回一局，雙方總局數2比2。

關鍵第5局，鄭怡靜再次後來居上，大藤沙月被追到10比9後喊出暫停，不過暫停過後率先得分的是學姊，她振奮握拳怒吼，以13比11再下一局，總局數3比2率先聽牌。可惜學姊第6局沒能乘勝追擊，被打出9比3攻勢，以4比11讓出，雙方總局數戰成3比3。

決勝第7局，鄭怡靜落入3比7的劣勢，沒能再次上演逆轉秀，最終在鏖戰55分鐘後，以5比11落敗，止步女單4強。

關鍵字： WTT桌球鄭怡靜蒙佩利爾冠軍賽

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