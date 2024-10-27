生涯29000分達陣　杜蘭特：必須感謝從小就幫助我的人

▲杜蘭特（Kevin Durant）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

鳳凰城太陽今天（27日）以114比102力退達拉斯獨行俠取得主場開門紅，當家球星杜蘭特（Kevin Durant）21投10中貢獻31分、9籃板，在比賽中杜蘭特成為NBA史上第八位職業生涯得分達到29000分的球員，寫下個人紀錄。

HISTORY! Kevin Durant becomes the EIGHT player in NBA history to score 29,000 career points!



LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki, Wilt Chamberlain, KEVIN DURANT*



One of the greatest scorers in NBA history ‼️ pic.twitter.com/aSnLkUFSxb [廣告]請繼續往下閱讀... October 27, 2024

昨天在洛杉磯7分之差不敵湖人的太陽，今天重整旗鼓回到主場迎戰獨行俠，這是太陽本季首度在主場亮相，陣中老大哥杜蘭特出賽39分鐘，21投10中（三分球8投4中），罰球線上9罰7中，繳出31分、9籃板、正負值+11的亮眼表現，決勝節單節獨得11分的杜蘭特最終也率領太陽擊敗獨行俠，收下主場首勝。

Suns announcer on Kevin Durant:



"The man who apparently according to some or maybe just one is not a leader. Led them again tonight with 31 and led them to a win"pic.twitter.com/YG4raJToHL — Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) October 27, 2024

賽後杜蘭特生涯累積得分達到29010分，在1064場比賽中場均得分為27.3分；杜蘭特每個賽季的場均得分都至少達到20分，本賽季前3場比賽他仍保持高效的得分效率，場均可以砍下27.5分。

「我必須感謝從小就幫助我的人，」杜蘭特賽後說道，「隊友們把球傳給我，為我做掩護，教練們為我設計戰術。」

「這對於一位偉大的、世代性的天才來說，是一種極大的讚譽，」太陽主帥巴登霍澤（Mike Budenholzer）接著表示，「能每天與他在一起，我感到非常幸運。」