生涯29000分達陣　杜蘭特：必須感謝從小就幫助我的人

▲杜蘭特(Kevin Durant)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

鳳凰城太陽今天(27日)以114比102力退達拉斯獨行俠取得主場開門紅,當家球星杜蘭特(Kevin Durant)21投10中貢獻31分、9籃板,在比賽中杜蘭特成為NBA史上第八位職業生涯得分達到29000分的球員,寫下個人紀錄。

HISTORY! Kevin Durant becomes the EIGHT player in NBA history to score 29,000 career points! LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki, Wilt Chamberlain, KEVIN DURANT* One of the greatest scorers in NBA history ‼️ pic.twitter.com/aSnLkUFSxb

昨天在洛杉磯7分之差不敵湖人的太陽,今天重整旗鼓回到主場迎戰獨行俠,這是太陽本季首度在主場亮相,陣中老大哥杜蘭特出賽39分鐘,21投10中(三分球8投4中),罰球線上9罰7中,繳出31分、9籃板、正負值+11的亮眼表現,決勝節單節獨得11分的杜蘭特最終也率領太陽擊敗獨行俠,收下主場首勝。

Suns announcer on Kevin Durant:



"The man who apparently according to some or maybe just one is not a leader. Led them again tonight with 31 and led them to a win"pic.twitter.com/YG4raJToHL