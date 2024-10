杜蘭特跳投命中對唐西奇比「太小」手勢　布克：他應該註冊商標

記者游郁香/綜合報導

NBA生涯邁入第18年的2屆FMVP杜蘭特(Kevin Durant),今(27)日迎戰獨行俠迎來里程碑,生涯總得分正式突破2萬9000大關,他單場飆出31分、9籃板和2助攻,末節最後4分29秒,他在「金童」唐西奇(Luka Doncic)面前急停跳投命中,得意比出「太小」手勢,搭檔布克(Devin Booker)搞笑回應此事。

▲太陽巨星杜蘭特對獨行俠金童唐西奇比出「太小」手勢。(圖/路透)

太陽王牌杜蘭特賽前生涯總得分已來到2萬8979,距離2萬9000大關僅差21分,他此戰手感火燙,21投10中猛轟31分、9籃板和2助攻,外帶火鍋、抄截各1,三分則是8投4中,與攻下21分的搭檔布克聯手率隊以114比102擊退獨行俠,KD也成為史上第8位總得分突破2萬9000分的球員。

KD pours in 31 points on his way to becoming just the 8th player in NBA history to score 29,000 career points! ???? pic.twitter.com/d1APz60Qib