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杜蘭特跳投命中對唐西奇比「太小」手勢　布克：他應該註冊商標

記者游郁香／綜合報導

NBA生涯邁入第18年的2屆FMVP杜蘭特(Kevin Durant)，今(27)日迎戰獨行俠迎來里程碑，生涯總得分正式突破2萬9000大關，他單場飆出31分、9籃板和2助攻，末節最後4分29秒，他在「金童」唐西奇(Luka Doncic)面前急停跳投命中，得意比出「太小」手勢，搭檔布克(Devin Booker)搞笑回應此事。

▲▼太陽巨星杜蘭特對獨行俠金童唐西奇比出「太小」手勢。（圖／路透）

▲太陽巨星杜蘭特對獨行俠金童唐西奇比出「太小」手勢。（圖／路透）

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太陽王牌杜蘭特賽前生涯總得分已來到2萬8979，距離2萬9000大關僅差21分，他此戰手感火燙，21投10中猛轟31分、9籃板和2助攻，外帶火鍋、抄截各1，三分則是8投4中，與攻下21分的搭檔布克聯手率隊以114比102擊退獨行俠，KD也成為史上第8位總得分突破2萬9000分的球員。

儘管杜蘭特帳面數據沒達拉斯頭牌唐西奇亮眼，唐西奇砍下全場最高的40分、10籃板和4助攻，包辦5顆三分球，不過KD才是笑到最後的人，他末節一次面對「金童」的防守，硬是在對方面前命中急停跳投，隨後他比出「太小」手勢，引起熱議。

▲杜蘭特（Kevin Durant）。（圖／路透）

▲太陽一哥杜蘭特（右）。（圖／路透）

談到杜蘭特的慶祝動作，「奪命書生」布克打趣表示，「他現在應該去註冊商標了。我想我已經看到他做了3次這個動作。他是一個7呎長人，所以他幾乎可以對任何人這麼做。」

達拉斯新組成的3巨頭唐西奇、厄文(Kyrie Irving)和湯普森(Klay Thompson)這一戰合砍了81分，仍不足以扳倒太陽，唐西奇生涯例行賽對太陽僅拿下7勝13敗。

關鍵字： NBA太陽杜蘭特KD獨行俠唐西奇布克

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