47億元打造大田韓華生命球場　韓職最新球場3月亮相

▲「大田韓華生命球場」。（圖／截自韓華鷹官網）

記者楊舒帆／綜合報導

韓華鷹將在今年球季迎接新主場「大田韓華生命球場」，這座總投資2074億韓元（約新台幣47億元）的球場將於3月6日開幕，可容納2萬名觀眾，首場例行賽將於28日對戰起亞虎。

這座新球場由大田市出資興建，總投資2074億韓元，其中國庫150億、大田市1438億、韓華486億韓元。

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▲「大田韓華生命球場」初期設計圖。（圖／截自namu.wiki）

該球場是以昌原NC恐龍主場為模型，設計公司也是同樣的海岸建築，偏向美式風格。新球場最突出的特徵是外野圍欄。設計成國內首個五邊形不對稱形態。從本壘板到左側柱子的距離是99公尺，而到右側柱子的距離是95公尺。

圍欄高度也不同，特別是右側圍欄距離較短，但有一個約8公尺高的大型牆壁。讓人聯想到美國職棒大聯盟 (MLB) 波士頓紅襪隊的主場芬威球場的「綠色怪物」，其他圍欄高度設計為2.4公尺。

新球場命名一度引發爭議，大田市原要求更名，但最終尊重球團以「大田韓華生命球場」為名，並強調加入「大田」字樣是為感謝當地球迷支持。

韓華鷹總教練金卿文期待在新主場展現新氣象。去年季中接掌球隊後，以42勝1和45敗的成績未能打進季後賽。新賽季球團積極補強，簽下嚴尚百（4年78億韓元）、沈佑準（4年50億韓元），外援陣容也有所調整。

金卿文表示春訓將著重先發投手陣容布局，並加強守備與跑壘戰力。球隊還徵召包括首輪新秀鄭宇宙在內的6名新人，力求通過良性競爭提升整體實力。新球場也將於7月迎來本季明星賽。

▲「大田韓華生命球場」設計圖。（圖／大田市提供）

▲2024年底，韓華鷹年輕球員參觀「大田韓華生命球場」內部。（圖／截自韓華鷹官網）